No Āfrikas cūku mēra cietušajai Latgales fermai izmaksās 211 000 eiro

Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) aptuvenajiem aprēķiniem, piespiedu kārtā nogalinot 5818 cūku sugas dzīvniekus "Latgales bekons" novietnē, radīsies aptuveni 435 tonnas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, ko jāpārstrādā uzņēmumam "Grow Energy". "Grow Energy" par 435 tonnu transportēšanu un pārstrādi plānotās izmaksas veido 160 992,85 eiro.

Turpretī aptuveni 50 000 eiro veido papildu izmaksas PVD par 5818 dzīvnieku nogalināšanu Daugavpils novada Višķu pagasta novietnē. Tostarp plānotās izmaksas par transportlīdzekļu nomu ir līdz 8000 eiro un par dezinfekcijas pakalpojumiem - līdz 6000 eiro. Dzīvnieku nogalināšanā piesaistītajam personālam plānotā darba samaksa un ar tā izmitināšanu saistītās izmaksas, kā arī dzīvnieku nogalināšanai nepieciešamās gāzes iegāde un citi izdevumi veidos līdz 36 000 eiro.

Līdz ar to Finanšu ministrijai (FM) no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ZM jāpiešķir attiecīgos līdzekļus, lai segtu PVD izdevumus saistībā ar minēto dzīvnieku nogalināšanu. Tāpat FM jāpiešķir līdzekļi no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ZM (Lauku atbalsta dienestam), lai samaksātu "Grow Energy" par izdevumiem saistībā ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu likvidēšanu.

Kā ziņots, "Latgales bekons" novietnē konstatēts ĀCM, tādēļ tiks likvidēts 6000 cūku ganāmpulks. Novietne atrodas Daugavpils novada Višķu pagastā.

Pēc "Firmas.lv" datiem, "Latgales bekons" pagājušajā gadā strādāja ar 1,676 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 14% mazāks nekā gadu iepriekš. Savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās vairāk nekā četras reizes un bija 74 245 eiro. Uzņēmumā pērn strādājuši 69 darbinieki.

Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka šogad uzņēmums plānojis dažādot piedāvāto produktu klāstu, optimizēt vadības procesus, piesaistīt jaunus partnerus un palielināt produkcijas apmēru. Tāpat šogad iecerēta jauna ceha renovācija.