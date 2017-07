Jāņem vērā, ka Viļņas lidosta nedarbosies līdz darbu pabeigšanai 17.augustā.

Latvijas uzņēmums Viļņas lidostā atjauno skrejceļu

Lai īstenotu pēdējo 20 gadu laikā vērienīgāko skrejceļa rekonstrukciju, no 14. jūlija līdz 17. augustam, uz 35 dienām pilnībā tiek slēgta Viļņas Starptautiskā lidosta. Būtiskākās no pārmaiņām Viļņas lidostā būs rekonstruētais skrejceļš 150 tūkst. m2 platībā, no jauna izbūvējot četras asfaltbetona kārtas, tā infrastruktūras pilnveide, lidjoslas seguma pastiprināšana un jaunākas klases gaismu sistēmas uzstādīšana. Līdz ar šo rekonstrukciju Viļņas lidosta būtiski uzlabos lidojumu drošību īpaši nelabvēlīgos laikapstākļos un savu konkurētspēju reģionā, portālu Kasjauns.lv informēja Maija Prozoroviča, "A.C.B." uzņēmumu grupas komunikācijas konsultante.