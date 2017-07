Viņš norādīja, ka vairs nepastāvēs nosacījums, ka par personu ar darba ņēmēja statusu no autoratlīdzībām var neveikt VSAOI.

Zariņš piebilda, ka arī gadījumos, kad darba ņēmējs strādā pie vairākiem darba devējiem, viņš visās vietās no algas veic sociālās iemaksas. No algas iedzīvotāji maksās obligātās sociālās iemaksas, bet no autoratlīdzības darba devējs tās papildus 5% apmērā iemaksās saņēmējam īpašajā Valsts kases kontā.

Jau ziņots, ka, sākot ar nākamo gadu, par saimniecisko darbību un autoratlīdzībām būs jāveic VSAOI 5% apmērā pensijas nodrošināšanai, paredz grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

LM informēja, ka patlaban saimnieciskās darbības veicējs, ja viņa ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru, VSAOI neveic, tāpēc likuma grozījumos noteikts, ka saimnieciskās darbības veicēji no ienākumiem vismaz 5% apmērā veic iemaksas pensiju 3.līmenī.

Tāpat LM norāda, ka praksē gandrīz vienmēr personas izvēlas no autoratlīdzībām VSAOI neveikt. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām, kuras gūst ienākumus ne uz darba attiecību pamata, tajā pašā laikā palielinot personu sociālo nodrošinājumu un būtiski nepalielinot autoratlīdzību izmaksātāju izdevumus, likuma grozījumi paredz noteikt, ka arī autoratlīdzības ir VSAOI objekts.

Līdz ar to likuma grozījumos noteikts, ka autoratlīdzību izmaksātājs no saviem līdzekļiem veiks 5% maksājumu no autoratlīdzības, ieskaitot to speciālā kontā Valsts kasē, ko administrēs Valsts ieņēmumu dienests (VID), kas pēctaksācijas gadā līdz 1.februārim veiks par personu samaksāto VSAOI summēšanu.

Ja samaksātā summa par personu no visiem maksātājiem gada laikā būs mazāka par summu pensiju apdrošināšanai no minimālās algas mēnesī vispārējā gadījumā, tad VID minēto summu pārskaitīs uz pensiju 3.līmeni. Savukārt, ja samaksātā summa būs vienāda vai lielāka par iepriekš minēto summu, tad VID to pārskaitīs uz pensiju speciālo budžetu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošinās tās reģistrēšanu pensiju apdrošināšanai un ieguldīšanu pensiju 2.līmenī, ja persona ir pensiju 2.līmeņa dalībnieks.



Citi šobrīd lasa Populārais pavārs Dreibants pikts par VID uzspiestajiem plakātiem "Prasiet čeku!" Mīlas drāma Lietuvas mazpilsētā beidzas ar traģēdiju "Positivus" turpinās! Saule, viļņi, kino un šūpuļtīkli Salacgrīvas pludmalē