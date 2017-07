Viņa norādīja, ka patlaban PVD novietnē veic Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumus, tostarp cūku likvidēšanu, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā slimība iekļuva novietnē.

Vienlaikus noteikta karantīna - aizsardzības zona trīs kilometru rādiusā un uzraudzības zona desmit kilometru rādiusā ap slimības skarto saimniecību. "Šajā teritorijā esošajās novietnēs tiks pastiprināti kontrolēta cūku reģistrācijas un biodrošības prasību ievērošana un cūku veselības stāvoklis, kā arī transportlīdzekļu kustība. Īpaša uzmanība būs pievērsta dzīvnieku, kā arī gaļas izcelsmes produktu pārvadāšanai," skaidro Meistere.

PVD aizsardzības un uzraudzības zonā esošajiem mājas cūku turētājiem atgādina, ka aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus aizsardzības zonas. Tāpat bez PVD inspektora atļaujas nedrīkst pārvietot arī citus mājdzīvniekus, piebilda Meistere.

Kā informē PVD, iepriekšējais saslimšanas gadījums ar Āfrikas cūku mēri mājas cūkām tika konstatēts nedēļas sākumā, kad slimība uzliesmoja nelielā piemājas saimniecībā ar trim mājas cūkām Aglonas pagastā.

Meistere pavēstīja, ka Āfrikas cūku mēris turpina izplatīties arī meža cūku populācijā. Šogad Āfrikas cūku mēris konstatēts 698 meža cūkām.

PVD atgādina - lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar Āfrikas cūku mēri un neizbēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošības pasākumi, tostarp jānovērš tiešs un netiešs cūku kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem, nedrīkst pieļaut savvaļas putnu iekļūšanu cūku novietnēs un barības uzglabāšanas vietās, turklāt pastāvīgi jāapkaro grauzēji. Tāpat nedrīkst lietot tādus pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki, cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību, tostarp arī pagalmos pļauto zāli, termiski neapstrādātus kartupeļus un citus šāda veida barību.

PVD arī skaidro, ka, lai pasargātu cūkas no saslimšanas, kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes, pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi. Tāpat rūpīgi jādezinficē fermas teritorijā iebraucošie transportlīdzekļi, un, ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

PVD atgādina, ka bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot, var pasargāt dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā. Par biodrošības pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvniekus, tostarp dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.

Pēc "Firmas.lv" datiem, "Latgales Bekons" pagājušajā gadā strādāja ar 1,676 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 14% mazāks nekā gadu iepriekš. Savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās vairāk nekā četras reizes un bija 74 245 eiro. Uzņēmumā pērn strādājuši 69 darbinieki.



Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka šogad uzņēmums plānojis dažādot piedāvāto produktu klāstu, optimizēt vadības procesus, piesaistīt jaunus partnerus un palielināt produkcijas apmēru. Tāpat šogad iecerēta jauna ceha renovācija.