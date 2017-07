Latvijas ES fondu projekts izvirzīts konkursa RegioStars Awards finālā

“Nepalikt vieniem klusumā” ir Latvijas Nedzirdīgo savienības īstenots projekts, kurā izveidots sociālās rehabilitācijas centrs, novadīti divi speciālistu apmācības kursi un apmācītas 5 dzirdīgas speciālistes ar zīmju valodas zināšanām un 5 nedzirdīgas speciālistes sociālā rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai, ieviesti sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pasākumi – atbalsts dzemdībās un pēcdzemdību periodā. Projekts īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā, tā kopējās izmaksas ir 141 521,54 eiro.

Projekta ietvaros sniegtais atbalsts sievietēm-dzirdes invalīdēm ir nenovērtējams, jo ir sniedzis nepieciešamo fizisko, emocionālo un informatīvo palīdzību sievietēm, kā arī viņu ģimenēm pirmsdzemdību un pēcdzemdību laikā, radot jaunajām māmiņām drošības sajūtu. Dzemdībās un laikā pirms un pēc tām neziņa par notiekošo un nespēja sazināties ar speciālistiem ir emocionāli traumējoša un var radīt nopietnas veselības problēmas. Pirms šī projekta nedzirdīgajām jaunajām māmiņām Latvijā nebija pieejams šāds specializēts atbalsts un dažkārt netika nodrošināts tulkojums pat pamata vajadzībām.

“RegioStars Awards” apbalvo veiksmīgākos, inovatīvākos un iedvesmojošākos ar ES fondu līdzfinansējumu īstenotos projektus. Konkurss norisinās jau desmito gadu pēc kārtas, un tā mērķis ir izcelt labās prakses piemērus – projektus ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi izglītojot un iedvesmojot arī citas ES dalībvalstis.

“Sieviešu iespējas un aktīvā līdzdalība” ir viena no šī gada konkursa piecām kategorijām, kurā Latvijas projekts ir viens no sešiem kandidātiem uz 2017. gada konkursa galveno balvu. Uzvarētājs kļūs zināms īpašā pasākumā, kas norisināsies 10. oktobrī Briselē, Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros. Labākos projektus katrā no kategorijām apbalvos ES komisāre reģionālās politikas jautājumos Korina Krecu un “RegioStars Awards” žūrijas prezidents.

Mājaslapa: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/