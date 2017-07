Vēl joprojām simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju ir saglabājušies privatizācijas sertifikāti. Tiesa, viņu kontos lielākoties nav vairāk par pāris sertifikātiem. (Foto: LETA)

Par "aizmirsto" sertifikātu kontu būs jāmaksā vismaz 24 eiro gadā

Bizness un ekonomika "Likums un Taisnība"

Tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju ir saglabājušies pirms 23 gadiem izsniegtie privatizācijas sertifikāti. Tiesa gan, lielākajai daļai kontā ir ne vairāk par vienu sertifikātu, un daudzi par to esamību jau sen piemirsuši. Tagad par to nāksies atcerēties – no nākamā gada par sertifikātu kontu uzturēšanu būs jāmaksā vismaz 24 eiro gadā.