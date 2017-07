Brīdina, ka daudzi grozāmgrābšļi ir bīstami

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) muitas iestādes pieprasījuma PTAC ir veicis pārbaudi 6403 grozāmgrābšļiem, no kuriem 1550 ir atzīti par neatbilstošu preci, jo nav iespējams pierādīt to izcelsmi vai atbilstību drošības standartiem, bet 480 ir atzīti par nedrošiem, jo no rotaļlietas atdalās bateriju nodalījuma detaļas un tādējādi kļūst pieejamas tajos esošās baterijas, kuras nejauši norijot, var rasties nopietni barības vada, kuņģa, zarnu un centrālās asinsrites bojājumi.

PTAC aicina patērētājus pārliecināties, vai to rīcībā nav grozāmgrābšļi, kuriem ir viegli pieejami bateriju nodalījumi un attiecīgi - arī baterijas. Ja bateriju nodalījums ir viegli atverams, patērētāji tiek aicināti pārtraukt izmantot šos izstrādājumus, atbrīvojoties no baterijām drošā veidā, piemēram, atstājot tās bateriju nodošanas punktā.