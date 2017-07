Arī turpmāk OCTA cenas pieaugs

Kā skaidroja apdrošinātāju pārstāvis, OCTA vidējās cenas straujāk augušas privātpersonām, Rīgā un lielajās pilsētās, savukārt cenu pieaugums mazāks nekā vidējais ir juridiskajām personām un reģionos.

Pēc Abašina teiktā, OCTA cenu kāpumu varētu apstādināt konkurence, kad kāds no apdrošinātājiem varētu vēlēties iegūt lielāku tirgus daļu. Cenu kāpums varētu apstāties šī gada laikā, sacīja Abāšins.

Apdrošinātāju asociācijas vadītāja teiktais arī liecina, ka OCTA cenu līmenim Latvijā vajadzētu būt līdzvērtīgam šī paša pakalpojuma cenām kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā.

28. jūnijā vētīts, ka ieraugot, cik strauji kopš jaunā gada augušas OCTA cenas, autovadītāji ir pārsteigti par apdrošinātāju neremdināmo apetīti, vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu”.

Atkarībā no automašīnu markas un reģistrācijas vietas, daļai autovadītāju pāris mēnešu laikā par OCTA polisi jāmaksā pat divas reizes vairāk.

Raidījuma aptaujātie autovadītāji neslēpj nepatīkamo pārsteigumu par OCTA cenu kāpumu.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs patērētājus neesot tiesīgs aizstāvēt no OCTA cenu kāpumiem. Savukārt Konkurences padomē stāsta, ka cenu kāpums ir pamanīts, taču sistēma jau vairākus gadus strādājot ar zaudējumiem, pieaudzis arī pieteikto kompensāciju skaits, tāpēc cenu kāpums esot objektīvs. Konkurences padome šobrīd nesaskatot vajadzību iejaukties.

Neraugoties, ka sods par braukšanu bez OCTA polises ir no 85 līdz 120 eiro, daļa autovadītāju to ignorē un izvēlas polisi nepirkt.

Pagājušajā gadā vien fiksēti 9987 pārkāpumi, kad nav iegādāta OCTA. Ir vai nav OCTA polise, policisti redzot arī no saviem transportlīdzekļiem.

Tikmēr gan Konkurences padomē, gan paši apdrošinātāji prognozē, ka autovadītājiem nāksies atvērt maciņus vēl plašāk, jo OCTA polišu cenas tuvākajā nākotnē varētu augt vēl vairāk.