Kāpēc uzņēmumi maina vizuālo tēlu, un vai mārketingā arī ir mode?

Logotipi, kas pirms desmit gadiem bija moderni ar savu trīsdimensiju veidolu un ilustratīvo izpildījumu, šodien ir morāli novecojuši un bieži pat nepiemēroti mūsdienu lietošanas vidēm.

Pēdējos gados esam piedzīvojuši arī vairāku respektablu vietējo zīmolu pārmaiņas, uzņēmumiem vēloties “iet līdzi laikam” un savu publisko seju pielāgot savu patērētāju aktuālajām prasībām. Savu vizuālo tēlu nesen mainījuši gan tādi iecienīti zīmoli kā BTA, "Neste oil", "DNB banka", "Inbox.lv", gan arī tādi seni un tradīcijām bagāti zīmoli kā LMT, "Laima", Latvijas Radio.

Lielu ietekmi atstāj augošā mobilā telefona loma, kuras ierobežotais formāts pieprasa vienkāršību un vieglu uztveramību. Logotipiem jābūt arī pietiekami fleksibliem, lai tas var pielāgoties mainīgajiem formātiem, tāpēc arvien lielāku nozīmi iegūst piktogrammas, kas arī dažādajās ierobežotajās vidēs ļauj saglabāt zīmola nolasāmību.

Mūsdienu zīmoliem raksturīgais minimālistiskais dizains un vienkāršais krāsu lietojums saistāms arī ar uzņēmumu centieniem veidot vienlīdzīgākas attiecības ar patērētāju. Piezemētība, atvērtība un uzticamība ir kļuvusi svarīgāka par spēka un līderības demonstrēšanu. Internets ir pārbāzts ar uzbāzīgu un bieži maldinošu informāciju. Tāpēc, jo vienkāršāks un uzticamāks būs zīmola izskats, jo vieglāk tam būs veidot sarunu ar patērētāju.



Zīmola vizuālā tēla maiņa ir grūts lēmums ikvienam uzņēmumam, jo kā visas pārmaiņas, tas sev līdzi nes arī zināmus riskus, kā neziņa par klientu vērtējumu jaunajam veidolam un agrākās atpazīstamības zaudēšana. Tāpēc bieži jaunajos logotipos tiek saglabāti atpazīstami lielumi, kuros patērētājs atpazīst sev pazīstamo kompāniju.

Gandrīz nekad nav tā, ka zīmola maiņa nozīmē vienīgi izkārtnes maiņu – jauns tēls nozīmē arī jaunas vērtības un solījumus. Zīmola maiņa ir spēcīgs signāls, ar ko paziņot sabiedrībai par būtiskām izmaiņām savā uzņēmējdarbībā, nākotnes plānos un piedāvājumā.

“BTA Baltic Insurance Company” jaunā identitāte. (Foto: Publicitātes foto)

Skaidrojot tikko notikušo risku apdrošinātāja “BTA Baltic Insurance Company” vizuālā tēla maiņu, uzņēmuma vadītājs Jānis Lucaus norāda, ka jaunās zīmola identitātes ieviešana ir bijis dabisks solis, sekojot uzņēmuma iekšienē notikušajām pārmaiņām un cenšoties publiskajā tēlā uzsvērt tās vērtības, kas šodien raksturo BTA.

Apdrošinātājs BTA maina izskatu: ko par to saka tēla eksperti

Jūnija sākumā jaunu uzņēmuma vizuālo tēlu pieteica risku apdrošinātājs “BTA Baltic Insurance Company”. Iepriekšējo uzņēmuma logotipu nomainījis jauns, atraisītāks un košāks tēls. Pilsētā no reklāmas stabiem mūs uzrunā šķietami pazīstami cilvēki, kas aicina apdrošināšanu neuztvert kā apgrūtinājumu, bet vieglumu, kas atbrīvo no rūpēm un liek justies tev pārliecinātākam.

Kā apdrošinātāja jauno izskatu un komunikācijas maiņu vērtē eksperti, jautājām trim pieredzējušiem tēla ekspertiem.

Zīmola veidošanas eksperts Deniss Hanovs. (Foto: Publicitātes foto)

Jānis Lucaus, AAS “BTA Baltic Insurance Company” valdes priekšsēdētājs

Jaunais uzņēmuma izskats ir arī spēcīga motivācija uzņēmuma darbiniekiem, ienesot jaunu darba sparu un ambīcijas uzņēmumā. Aug darbinieku iesaistes līmenis un rodas pozitīvs grūdiens turpmākai uzņēmuma attīstībai. To nevar skatīt tikai no patērētāja skata punkta, jo, pirmkārt, tas ir impulss mums pašiem, mūsu darbiniekiem, gluži tāpat kā tas ir ikvienā sporta komandā. Esam ļoti gandarīti par vizuālajām pārmaiņām un ambīciju pilni jauno tēlu piepildīt ar labiem pakalpojumiem.

Deniss Hanovs, Dr. art. profesors, zīmola veidošanas eksperts

Jaunais, kaut kas tāds, kas iepriekš nav bijis, ir kļuvis par prioritāti vairākās jomās. Mums vienmēr tiek piedāvāts kaut kas jauns. Ja atskatāmies, teiksim pēdējo piecu gadu pagātnē, tad mēs visu laiku atgriežamies pie “citātiem” no senākajiem posmiem. Tā ir tikai ilūzija, un tieši šī ilūzija iedarbojas uz zīmola patērētāju. Pēc būtības pats produkts paredz to, ka vēlme patērēt produktu vai zīmola pakalpojumu sekmē jauninājums.

Šeila, modes māksliniece, topošās kūku kafejnīcas īpašniece

Visbiežāk uzņēmumi maina savu vizuālo tēlu, jo īpašnieki nāk ar jaunu vīziju, jaunām prioritātēm, līdz ar to – jauns vizuālais noformējums, lai ieviestu ko radošu un jaunu. Latviešiem tas ir īpaši izteikti – būt vecam (neattiecas uz vecumu) nav stilīgi. Latviešiem patīk visu mainīt, būt pirmajiem, būt inovatīviem, atklājējiem. Nereti gadās, ka mēs ejam laikam pa priekšu. Ar mums ir kā ar bērniem, gribam visu jauno, neparasto, spīdīgo. Ar mani ir līdzīgi – arī es pati šobrīd mainu savu vizuālo tēlu un nodarbošanos. Mēs ar savu suni esam nomainījuši ēdienkarti, kļūstot par veģetāriešiem. No modes mākslinieces pārtopu par kafejnīcas īpašnieci. Jau 20. maijā atvēršu savu kūku kafejnīcu. Un reizēm tas ir pavasaris, kas liek kaut ko mainīt savā dzīvē.