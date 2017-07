"Latvijas un Kazahstānas sadarbība ir balstīta atvērtībā un savstarpējā cieņā. Abas valstis vieno ne tikai kopīga vēsture, bet arī veiksmīga ekonomiskā sadarbība. Kazahstāna jau patlaban ir lielākais Latvijas tirdzniecības partneris reģionā. Kazahstānas priekšrocība ir attīstītā infrastruktūra un saikne ar Ķīnu un citām šī reģiona valstīm. Savukārt Latvija nodrošina saikni ar Ziemeļeiropu," sacīja Vējonis.

Prezidents uzsvēra, ka turpmākās abu valstu sadarbības perspektīvas ir ne tikai tādās jomās kā transports, bet arī tūrisms, vides aizsardzība, informācijas tehnoloģijas un kiberdrošība, būvniecība un citas. Vējonis norādīja, ka dalība "Astana Expo 2017" nozīmē arī jaunas iespējas Latvijas uzņēmējiem.

"Latvija atšķirībā no Kazahstānas nav bagāta ar dabas resursiem, tāpēc savu nākotni saistām ar izglītību un modernajām tehnoloģijām. Mūsu ambīcijas nākamajos gados ir kļūt par "Data driven nation", kur vairojot datu pieejamību un izmantošanu, kā arī attīstot inovācijas, būs iespējams radīt viedās tehnoloģijas. Latvijas nākotne ir kļūt par zemi, kur rada viedās tehnoloģijas un tajā saskatām arī sadarbības iespējas ar citām valstīm,” sacīja Vējonis.

Nacionālās dienas atklāšanas laikā uz "Expo" centrālās skatuves, skanot mūsu valsts himnai, tika pacelts Latvijas karogs. Valsts prezidents apmeklēja Latvijas un Kazahstānas paviljonus.

Latvijas nacionālās dienas ievaddiskusijā "Latvijas dārgumi" organizācijas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš kā vienu no Latvijas priekšrocībām minēja gaidāmo nodokļu reformu, uzsverot tieši iecerētās izmaiņas uzņēmumu ienākumu nodoklī (UIN) un reinvestētās peļņas atbrīvošanu no UIN.

Savukārt Latvijas Dzelzceļa valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš uzsvēra, ka Latvijā augstā līmenī ir pakalpojumu sektors. "Latvijas transporta sektoram ir liels attīstības potenciāls visā Eirāzijā. Priekšrocības ir ne tikai labie starpvalstu savienojumi, bet arī izglītotie darbinieki, kuri spēj operatīvi domāt un meklēt labākos risinājumus. Rīga ir ne tikai transporta mezgls starp Eiropu un Āziju, eksportējam savu kompetenci, ātrumu un uzticamību," sacīja Bērziņš.

Izstāde "Expo 2017" notiek no 2017.gada 10.jūnija līdz 10.septembrim Astanā, Kazahstānā. Sagaidāms, ka izstādi apmeklēs 2-5 miljoni dalībnieku. "Expo Astana 2017" tēma ir "Nākotnes enerģija", Latvijas paviljona vadmotīvs - "Enerģija ir mūsu dabā" ("Energy is in our nature").