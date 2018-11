ASV izvirzītas apsūdzības Hondurasas prezidenta brālim saistībā ar narkotiku kontrabandu

Prokurori raksturoja Antonio Ernandesu kā ievērojamu narkotiku tirgoni, kas esot tik ļoti iesaistīts kokaīna tirdzniecībā, ka paciņas ar šo narkotiku reizēm bijušas apzīmogotas ar viņa iniciāļiem.

Ernandesam, kurš ir bijušais Hondurasas kongresmenis, federālie prokurori Ņujorkā izvirzīja apsūdzības narkotiku kontrabandas plānošanā un citos noziegumos.

Viņš ieradās tiesā Floridas štata Maiami pilsētā, kur viņš piektdien tika aizturēts.

Jau agrāk izskanējušas baumas par Ernandesa saistību ar narkotikām ir metušas ēnu pār viņa brāļa valdību Hondurasā, kas ir svarīga tranzītvalsts kokaīna tirdzniecībā.

No Hondurasas ir arī liela daļa no tūkstošiem Centrālamerikas migrantu, kuru karavānas pēdējās nedēļās ir šķērsojušas Meksiku un apmetušās pie ASV robežas cerībā to šķērsot.

Hondurasas prezidenta administrācija pēc viņa brāļa aizturēšanas paziņoja, ka "neviens neatrodas augstāk par likumu, un katram cilvēkam ir jābūt ar tiesībām uz juridisku aizstāvību un nevainības prezumpciju". Valdība arī solīja panākt, lai tiesa tiktu spriesta ar "absolūtu atklātību, stingri ievērojot likumu".

Pirmdien publiskotajā apsūdzības dokumentā Ernandess tiek apsūdzēts narkotiku kontrabandas plānošanā, ieroča glabāšanā un melošanā ASV iestādēm 2016.gadā, ka viņš nekad neesot palīdzējis narkotiku tirgoņiem vai pieņēmis naudu no viņiem.

Ernandess apsūdzībās parādīts kā "liela mēroga narkotirgonis", kas vairāk nekā 10 gadus bijis iesaistīts kokaīna saņemšanā, pārstrādē un sadalē. Kokaīnas ticis saņemts no tādām valstīm kā Kolumbija un caur Hondurasu aizvests uz ASV.

Ernandess organizējis bruņotus eskortus narkotiku pārvadāšanai un dažreiz pats piedalījies tajos. Viņš arī maksājis un ņēmis kukuļus, lai atvieglotu narkotiku un naudas plūsmas.