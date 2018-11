Šogad Vācijā ieradušies ap 100 000 migrantu, bet pirmajos sešos mēnešos brīvprātīgi aizbraukuši 10 669 cilvēki, piespiedu kārtā – 12 261.

Novembrī noritēja reklāmas kampaņa ar milzīgiem plakātiem Berlīnes metro vācu, angļu, franču, arābu, puštu, farsi un krievu valodā. Mērķauditorija – ārzemnieki, kuriem atteikts bēgļa statuss.

Piedāvājums ir spēkā līdz 31. decembrim, maksimālā kompensācijas summa ir līdz 3000 eiro. Līdztekus naudai var cerēt uz mājokļa būvi vai remontu, virtuves vai vannasistabas iekārtošanu.

Vēl pirms trim gadiem Vācijā bija redzami plakāti Refugees Welcome (Laipni lūgti, bēgļi). Nu ir cits sauklis: “Tava valsts ir tava nākotne. Tagad!” Papildu informācija atrodama vietnē ReturningFromGermany.de – kā aizbraukt no Vācijas.

Atsaucot iesniegumu vēl izskatīšanas laikā, patvēruma meklētājs var saņemt 1200 eiro, atteikuma gadījumā atsakoties no pārsūdzības – 800 eiro.

Labprātīgajiem aizbraucējiem apmaksā biļetes un palīdz iekārtoties dzimtenē. Tas ir izdevīgāk, jo čārterreiss uz vienu izraidīto izmaksā vidēji 1500 eiro – četras līdz piecas reizes dārgāk nekā parasts lidojums ekonomiskajā klasē vienā virzienā. Turklāt ir bijuši gadījumi, kad piloti sadumpojas un atsakās vest deportētos migrantus.