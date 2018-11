27 gadus veco amerikāni Džonu Čao uz Indijai piederošo Ziemeļu Sentinela salu nogādāja vietējie zvejnieki. Uz salu drīkst doties tikai ar valdības atļauju, kura stingri kontrolē ieceļotājus, jo Sentinela sala ir aizsargājama teritorija, kurā tūristi netiek ielaisti. Septiņi zvejnieki par pašdarbību, kā rezultātā miris cilvēks, tikuši arestēti.

Čao ticis nogalināts ar bultām, kuras savai aizstāvībai pielietojuši vietējie. Kā ziņo Indijas mediji, vīrieša līķi atrada zvejnieki, kuri uz salu dodas nelikumīgi, lai ķertu bruņurupučus, omārus un jūras gurķus. Zvejnieki policijai pastāstījuši, ka bijuši aculiecinieki tam, kā vietējie amerikāni sašauj, sasien un pēcāk aprok pludmales smiltīs. Vīri, baidīdamies par savu dzīvību, aizbēguši.

Atbildīgās iestādes uzsākušas mirušā ķermeņa meklēšanu, izmantojot helikopteru, bet vietējie esot ļoti agresīvi noskaņoti un neļauj helikopteram nosēsties. Nogalinātā Čao tuvs draugs policijai pastāstījis, ka nokļūt uz izolētās salas bijis vīrieša sapnis, turklāt viņš nodarbojies ar Dieva vārda sludināšanu. Vairāk informācijas policija atklāt nevar, jo pašlaik norit izmeklēšana.

Sentinela salas iedzīvotāji dzīvo uz mazās mežiem apvītās salas pilnībā noslēgtībā no ārpasaules. Pēc 2011.gada statistikas datiem uz salas dzīvo apmēram 40 cilvēki. Nereti salas iemītnieki ir agresīvi un uzbrūk, ja kāds tuvojas salai. Uz salas dzīvojošā cilts tiek uzskatīta par vienu no retajām no ārpasaules noslēgtajām ciltīm pasaulē.