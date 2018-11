Eksotisks ceļojums uz Maroku britu tūristam beidzas ar nāvi: viņu sakodis kaķis

Lielbritānijā nule no trakumsērgas miris vīrietis, kuru atpūtas laikā Marokā sakoda kaķis, paziņojis Anglijas Sabiedrības veselības dienests, atgādinot, ka labāk izvairīties no kontaktiem ar dzīvniekiem vietās, kur tie var pārnēsāt trakumsērgu.

Lielbritānijā ne savvaļas, ne mājdzīvniekiem trakumsērga nav sastopama, taču laikā no 2000. līdz 2017. gadam pieci briti ar to inficējās ārzemēs.

Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, bīstamā slimība sastopama vairāk nekā 150 valstīs, galvenokārt Āzijā un Āfrikā, un katru gadu izraisa desmitiem tūkstošu cilvēku nāvi. Tieši Ziemeļāfrikas valstis – Maroka, Tunisija un Alžīrija – ir to 139 valstu vidū, kur inficēšanās risks ir augsts.

Trakumsērga ir vīrusu infekcija, kuru ar siekalām pārnēsā inficēti dzīvnieki. Aplēsts, ka 99% gadījumu cilvēki inficējas no suņiem. Kaķi reti rada briesmas, tomēr ar bezpajumtniekiem der uzmanīties. Dokumentētu gadījumu, kad cilvēks aplipinājis cilvēku, nav.

Slimība bojā smadzenes un centrālo nervu sistēmu, pirmās pazīmes ir satraukums, galvassāpes, drudzis, vēlāk halucinācijas un elpas trūkums, kļūst aizvien sliktāk. Ja aiziet tik tālu, parasti ir par vēlu.

Inkubācijas laiks starp inficēšanos un simptomiem ir trīs līdz 12 nedēļas. Ja iekodis, ieskrāpējis vai pat tikai nolaizījis dzīvnieks, brūce vai skartā vieta jānomazgā ar lielu daudzumu ūdens ar ziepēm un nekavējoties jāvēršas pie ārsta. Laikus sākot, trakumsērgu iespējams izārstēt ar vakcināciju, katru gadu pēc iespējamas inficēšanās to saņem vairāk nekā 15 miljoni cilvēku. Pieejama arī iepriekšēja vakcinācija.

Latvijā katru gadu pēc saskares ar dzīvniekiem aizdomās par trakumsērgu vakcinē 2000 līdz 3000 cilvēku. 2003. gadā mūsu valstī reģistrēts pēdējais apstiprinātais saslimšanas gadījums cilvēkam. Pēdējos gados, pateicoties plašai savvaļas dzīvnieku vakcinācijai, trakumsērga krasi gājusi mazumā, ik gadu dzīvnieku vidū reģistrēti tikai daži gadījumi.

Ieteikumi profilaksei

Izvairieties no kontaktiem ar savvaļas dzīvniekiem un svešiem mājdzīvniekiem.

Ja novērojat dzīvnieku dīvaini uzvedamies, ziņojiet Pārtikas un veterinārajam dienestam.

Slimam vai ievainotam dzīvniekam nepieskarieties ar kailām rokām, neaiztieciet un nenesiet to mājās.

Savvaļas dzīvniekus nevajag turēt kā mājdzīvniekus.

Māciet bērniem neņemt rokās svešus, klaiņojošus dzīvniekus, pat ja tie izturas draudzīgi.

Obligāti reizi gadā vakcinējiet kaķus un suņus pret trakumsērgu.

Konsultējieties ar veterinārārstu, ja mājdzīvnieku sakodis cits dzīvnieks vai novērota savāda mājdzīvnieka uzvedība.

Jāuzmana mājdzīvnieki, lai tiem nebūtu iespējams kontaktēties ar meža dzīvniekiem.