Zemes nogruvuma dēļ Spānijā avarē vilciens ar 150 pasažieriem

Trīs cilvēki guvuši nopietnus ievainojumus, bet 41 viegli cietis.

Netālu no Vakarisesas, ka atrodas 45 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Barselonas, plkst.6.15 no sliedēm noskrējuši divi vilciena vagoni, pavēstīja reģionālais civilās aizsardzības dienests. Vilciena sastāvā pavisam bijuši seši vagoni, un tas bijis ceļā uz Barselonu.

Zemes nogruvumu, domājams, izraisījušas pēdējo dienu spēcīgās lietusgāzes, sacīja Spānijas dzelzceļa uzņēmuma pārstāvis sakariem ar presi Antonio Karmona.

Vilcienā bijis 131 cilvēks. Ugunsdzēsēji un glābšanas dienestu darbinieki palīdzējuši no vilciena izkļūt tur iesprostotajiem pasažieriem.