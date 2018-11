11 minūšu garais video publicēts Ķīnā populārā sociālajā vietnē Weibo. To ātri vien pārpublicējuši vietējie mediji un ar video dalījušies jau vairāk kā 100 tūkstoši lietotāji.

Video apkopoti vairāki slēpto kameru ieraksti no 14 luksusa klases viesnīcām. Tajā redzams, kā apkalpojošais personāls izmanto vienus un tos pašus sūkļus, lai sakoptu gan viesnīcas istabiņas izlietni, gan izslaucītu glāzes. Vēl kāds darbinieks ticis pieķerts, izvelkot no atkritumu tvertnes plastmasas glāzīti un novietojot to atkārtotai lietošanai.

Starp videomateriāliem redzamas arī populāro Hilton un Marriott tīklu viesnīcas. Vairākas viesnīcas jau ir publiski atvainojušās par video redzamo. Darbinieku trūkuma un zemā atalgojuma dēļ viesnīcām esot grūti piespiest darbiniekus ievērot visus noteikumus, jo viņi darbu var pamest.

Pekinas veselības inspekcija tuvākajā laikā apņēmusies veikt četru video redzamo viesnīcu sanitārās pārbaudes.