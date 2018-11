Pēc meitenes tīkoja seši pretendenti. Viens no viņiem - Deivids Maijoms Riaks ir gubernatora vietnieks vienā no valsts štatiem, bet viņš nekļuva par uzvarētāju, jo piedāvāja tikai 250 govis. Līgavu pārdeva biznesmenim Koku Alatu. Vīrietim jau ir 9 sievas, bet viņš nolēma apņemt arī desmito. Koku par meiteni piedāvāja 530 govis, 3 "Land Cruiser V8" automašīnas un 10 000 dolāru (8736 eiro). Pēc visu labumu saņemšanas Njalona bija spiesta apprecēties.

Meiteni jau nodēvējuši par "dārgāko līgavu Dienvidsudānā" (Foto: Soctīkli)

Meiteni jau nodēvējuši par "dārgāko līgavu Dienvidsudānā". Ar Njalongas sasniegumu lepojas visa sabiedrība, tāpēc nedēļu pirms kāzām - 3. novembrī tika noorganizēts svinīgs pasākums ar dziesmām un dejām.



Pēc tam, kad "Facebook" pārstāvji uzzināja par šo izsoli, viņi izdzēsa visas ar to saistītās lapas, jo jebkāda veida cilvēku tirdzniecība sociālajos tīklos ir aizliegta. Cilvēktiesību aktīvisti baidās, ka šī izsole var iedvesmot arī citas ģimenes ar potenciālajām līgavām.

Meiteni izsolē pārdeva pašas ģimene. (Foto: Soctīkli)

Dienvidsudāna ir viena no nabadzīgākajām Āfrikas valstīm. Kopš 2013. gada to plosījis konflikts starp divām etniskajām grupām, citiem vārdiem sakot - pilsoņu karš. 2017. gadā valsti pārņēma bads, kas skāra gandrīz 5 miljonus cilvēku. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas datiem, Dienvidsudānā 52% meiteņu apprecas pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. Trešdaļa no viņām - pirms nosvin savu 15. dzimšanas dienu. Jauno meiteņu pārdošana pret mājlopiem un citām materiālajām vērtībām šajā valstī ir tik pieņemama, ka iedzīvotājus drīzāk pārsteigs tas, cik dārgi līgava pircējam būs izmaksājusi.