Vairums no zēniem fotogrāfijā redzami smejamies, bet ne 18 gadus vecais Džordans Blū, kurš atrodams fotogrāfijas augšējā labajā stūrī. Džordans nepiedalījās nacistu sveiciena tapšanā: "Fotogrāfs ieteica mums pacelt roku. Es zināju, ka daži no maniem klasesbiedriem ir nenobrieduši, tāpēc nevēlējos to darīt. Es redzēju, kas notiek un jutos sarūgtināts."

Fotogrāfija, kas izraisīja sašutumu un nosodījumu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Fotogrāfija izpelnījās vispārēju nosodījumu, skolai un policijai tika pieprasīts uzsākt izmeklēšanu. "Ja es būtu zinājis, kas notiks, es pat nebūtu gājis uz fotografēšanos. Man nepatīk šāda veida necieņa, un es nevēlos tādā veidā pārstāvēt savu kopienu vai sevi šādā fotogrāfijā," turpina Džordans.

"Ja es būtu zinājis, kas notiks, es pat nebūtu gājis uz fotografēšanos," atceras 18 gadus vecais Džordans Blū. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Barabū skolas superintendante Lorija Mjulere izplatīja paziņojumu, kurā nosodīja fotogrāfiju un paziņoja, ka ierēdņi būtu gatavi veikt atbilstošas darbības šī jautājuma risināšanā.

"Mēs vēlamies skaidri pateikt, ka rajona skolā nav nekāda naida, visi cilvēki neatkarīgi no rases, krāsas, reliģijas, ticības, dzimuma, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes, nacionālās izcelsmes vai viņu senčiem, tiek respektēti un cienīti."



Pēc tam, kad fotogrāfija izplatījās soctīklos, atsevišķa skolēnu grupa sapulcējās tajā pašā vietā, kur tika uzņemts foto, un pozēja foto, kas aicina uz mīlestību, nevis naidu.



"Tas īsti neraksturo pārējos Barabū skolēnus. Tā bija slikta izvēle, ko izvēlējās daži cilvēki," pastāstīja kāds skolēns.