Netanjahu aizstāv pamieru ar palestīniešu kaujiniekiem Gazas joslā

Pamiera vienošanās izsaukusi kritiku Izraēlas valdībā un sabiedrībā, sevišķi no to izraēliešu puses, kuri dzīvo netālu no Gazas joslas.

"Ārkārtas situācijās, pieņemot lēmumus, kas būtiski drošībai, sabiedrība ne vienmēr ir zinoša par apsvērumiem, kam jāpaliek slēptiem no ienaidnieka," sacīja Netanjahu.

Palestīniešu kaujinieki Gazas joslā, tostarp "Hamas" otrdien paziņoja, ka ar Ēģiptes starpniecību panākuši pamieru ar Izraēlu.

"Mūsu ienaidnieki lūdza pamieru, un viņi ļoti labi zina, kāpēc," sacīja Netanjahu.

Pēdējā laikā pieredzētais vardarbības uzliesmojums starp Izraēlu un palestīniešu kaujiniekiem Gazas joslā bijis asākais kopš 2014.gada, kad abu pušu starpā izraisījās karš.

Izraēlas specvienības operācijas gaitā Gazas joslā svētdien vakarā tika nogalināti septiņi palestīnieši un viens Izraēlas karavīrs. Gazas joslā valdošā kustība "Hamas" atriebās, apšaudot Izraēlas teritoriju ar raķetēm, uz ko Izraēlas armija atbildēja ar gaisa uzlidojumiem.