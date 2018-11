"The New Times" tika sodīts par to, ka nav informējis varasiestādes par ārvalstu finansējuma saņemšanu. Tas ir jebkad lielākais kādam Krievijas medijam piespriestais naudassods un apdraudēja žurnāla pastāvēšanu.

"The New Times" galvenā redaktore Jevgēņija Aļbaca otrdien pavēstīja, ka četrās dienās savākta summa, kas pat pārsniedz piespriesto sodu - žurnālam saziedoti 25 miljoni rubļu.

Mediju eksperti žurnālam piespriesto sodu vērtē kā valdības atriebību par "The New Times" kritiskajiem rakstiem.