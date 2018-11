Uzbrucējs ar nazi mēģināja uzbrukt arī policistiem, bet tie viņu sašāva krūtīs un uzbrucējs kritiskā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā, kur viņš nomira.

30 gadus vecais uzbrucējs Hasains Halifs Šire Ali bija ieradies Austrālijā no Somālijas un bija zināms izlūkdienestiem. Viņš izkāpa no pikapa, kas pēc tam aizdegās, un sadūra trīs vīriešus, no kuriem viens nomira notikuma vietā, bet abi pārējie tika nogādāti slimnīcā.

30 gadus vecais Hasains Halifs Šire Ali ar nazi nodūra vīrieti, bet vēl divus ievainoja. (Foto: AFP/Scanpix)

Uzbrukums notika Melburnas centra darījumu rajonā pēcpusdienas maksimumstundas laikā, un tam bija simtiem aculiecinieku.

Viktorijas štata policijas priekšnieks Greiems Eštons sacīja, ka Šire Ali bija arī plānojis uzspridzināt savu automašīnu, kas bija piekrauta ar gāzes baloniem, bet tie neaizdegās.

Šire Ali, kurš deviņdesmitajos gados pārcēlās uz Austrāliju no Somālijas, bija zināms policijai un federālajam izlūkdienestam ASIO daļēji tāpēc, ka viņa brālis Ali Halifs Šire Ali šogad stājās tiesas priekšā Melburnā kā apsūdzētais cita uzbrukuma plānošanā, teica Eštons.

"Viņš bija mums zināms. Bet viņš nebija tāds, ko mēs aktīvi novērotu šajā līmenī," sacīja policijas priekšnieks.

Šire Ali bija nonācis konfliktos ar likumu par marihuānas lietošanu, zādzību un autovadīšanas noteikumu pārkāpumiem.

Atbildību par uzbrukumu uzņēmās džihādistu grupējums "Islāma valsts", gan nesniedzot nekādus pierādījumus. "Viņš veica šo uzbrukumu, atbildot uz aicinājumu uzbrukt alianses valstu pilsoņiem," teikts grupējuma propagandas atzara "Amaq" paziņojumā.

"Islāma valsts" bija aicinājusi sarīkot uzbrukumus valstīs, kuras piedalās starptautiskajā koalīcijā cīņai pret šī grupējuma kaujiniekiem Sīrijā un Irākā.