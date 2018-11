Kā pavēstīja viens no avotiem, dumpis cietumā sācies naktī uz ceturtdienu, kad viens no ieslodzītajiem, džihādistu grupējuma "Islāma valsts" loceklis atbruņojis sargu, atņemot viņam automātu, un sācis šaut uz sargiem, pēc kā cietumnieki sagrābuši vienu no cietuma korpusiem.

Dumpja apspiešanai ieradušies policijas īpašo uzdevumu spēki un cietuma teritorijā bijusi dzirdama šaušana.

Kā pavēstīja avots, daži cietumnieki cietuši, mēģinot bēgt, bet vairākiem izdevies pamest cietuma teritoriju.

Pēc aculiecinieku teiktā, uz visām pilsētas ielām, kā arī ceļiem uz kaimiņvalstīm Uzbekistānu un Kirgizstānu izvietoti pastiprināti policijas posteņi.