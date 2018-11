Vairākās Vācijas federālajās zemēs veikti testi norāda uz kukaiņu populāciju sarukšanu, un tas sevišķi attiecas uz savvaļas bitēm, skudrām, lapsenēm, mušām, vabolēm un tauriņiem, liecina Federālās dabas aizsardzības aģentūras (BfN) un Krēfeldes Entomoloģijas biedrības (EVK) publicētie dati.

EVK jau iepriekš konstatēja, ka lidojošo kukaiņu kopējā masa samazinājusies par vairāk nekā 75% pēdējo triju gadu desmitu laikā.

Jaunie dati no konkrētiem dabas aizsardzības rajoniem tagad sniedz detalizētāku ainu, piemēram, populāciju samazināšanās ir skārusi 52% no visām savvaļas bišu sugām un 96% no maksteņu sugām.

Starp daudzajiem zaudētājiem ir arī nedaudzi ieguvēji, jo zināmām spāru sugām var būt labvēlīga ūdenstilpju atjaunošana vai klimata izmaiņas.

EVK bija vākusi datus par kukaiņiem Ziemeļreinas-Vestfālenes, Reinzemes-Pfalcas un Brandenburgas federālajās zemēs kopš 1989.gada.

BfN prezidente Beāte Jesela sacīja, ka ir "nepieciešams steidzami mainīt lauksaimniecības virzienu un lauksaimniecības politiku", ja kukaiņi vairs nespēj atrast patvērumu.

Tiek uzskatīts, ka intensīva lauksaimniecība ar pesticīdu lietošanu ir galvenais faktors, kas izraisa kukaiņu masveidīgu izzušanu.