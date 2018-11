Čepovazs attēlos redzams visnotaļ komfortablos apstākļos - sēžot mīkstos dīvānos, blakus akvārijs, uz galda jūras veltes, turpat arī viedtālrunis. Citās fotogrāfijās viņš redzams, arestanta formā cepot šašliku, un bildes kopumā atgādina atpūtu kādā vasarnīcā, nevis stingra režīma kolonijas dzīvi.

Krievijas mediji ziņo, ka šāda ir dzīve slepkavnieciska grupējuma dalībniekam Amūras cietumā. Konkrēti Čepovazs notiesāts uz 20 gadiem par slepkavībām. Pēc tam, kad attēli nāca atklātībā, Amūras reģiona cietumu pārvalde paziņoja, ka par notikušo sākta pārbaude, vēsta portāls Newsru.com. "Ir noskaidrots, ka šie attēli datējami ar 2015. gadu. Fotogrāfijas nodotas tālākai izmeklēšanas iestādēm procesuālām darbībām. Ir ierosināta pārbaude par notikušo," amatpersonas paskaidrojušas Krievijas medijiem.

Bijusī sieva skaitījusi naudu

Krievijas Federācijas notiesāšanas dienesta vadītāja direktora vietnieks Valērijs Maksimenko atzīst, ka šeit, iespējams, notikusi korupcija, proti, cietuma iestādes darbinieku kukuļošana, kas tiem ļāvusi pievērt acis uz atsevišķu ieslodzīto darbībām, nodrošinot sev elitārākus apstākļus nekā pārējiem cietumniekiem. "Izvairīties no korupcijas Krievijas attālākajos reģionos mēdz būt sarežģīti. It īpaši, ja noziedznieks sadarbojas ar cietuma darbiniekiem, viņus uzpērkot. Ar dāvanām, ar naudu. Tā pat var būt "traki liela nauda"," paudis Maksimenko. Viņš uzskata, ka šajā gadījumā sodīti varētu tikt vairāki Amūras departamenta kolēģi. Krievijas mediji norāda, ka patiesībā ieslodzītajiem nav grūti noorganizēt sev "elitārus" apstākļus, izmantojot tiešsaistes veikalus. Likumu robu dēļ iepirkties internetā turklāt nemaz nav nelikumīgi.

Natālija Strišnaja, Čepovaza bijusī sieva, medijiem atklājusi, ka katru gadu savam bijušajam vīram uz cietumu pārskaitījusi aptuveni 3 miljonus rubļu. "Viņš man zvanīja, sūtīja banku kontu numurus. Tur, Amūrā, bija starpnieks. Caur viņu viņš pirka produktus, tāpat arī izsauca zobārstu, kuram maksāja ne tās mazākās summas. Tad viņš paprasīja bišu stropus un bites - grasījās nodarboties ar biškopību. Vēlāk uzzināju, ka "zonā" viņš ielīdis parādos. Runāju, skaidroju, ka nevaru vairs atļauties viņam sūtīt tādas summas. Viņš apvainojās un kliedza telefonā, aizvainoja mani," skaidro bijusī sieva. Maksimenko gan teic, ka šobrīd Čepovazs Amūrā sodu izcieš daudz smagāka režīma apstākļos. Viņš pat aicināja žurnālistus aizbraukt turp un pārliecināties par to pašiem. Čepovazam arīdzan atceltas visas iespējas uz apžēlošanu.

Krasnodaras tiesa Čepovazu ar 20 gadu ieslodzījumu notiesāja 2013.gadā par dalību "Capka bandā". Gadu vēlāk Krievijas Augstākā tiesa sodu saīsināja par diviem mēnešiem. 2015.gadā notiesātā sieva Natālija vīrieti pārliecinājusi noslēgt laulības līgumu, saskaņā ar kuru visa Čepovaza manta pāriet viņas īpašumā. Ieslodzītā advokāts apgalvo, ka sieviete to panākusi ar draudiem, ka nepiekrišanas gadījumā viņu ieslodzīs uz mūžu. 2017.gadā Čepovaza un Strišnajas laulība tika šķirta, un abu kopīpašums nonāca Štrišnajas rīcībā. Agrofirma "Slava Kuban", tai piederošie 14 000 hektāri zemes, restorānu bizness un vēl vairāki nekustamie īpašumi nonāca šķirtās sievas rokās. Kā vēsta aģentūra TASS, visi šie aktīvi kopumā veidojuši apmēram trīs miljardus rubļu. Čepovazs pēc tam mēģināja pārsūdzēt laulību līguma stāšanos spēkā Krasnodaras apgabala tiesā, taču cieta sakāvi. Advokāts gan vēl cīnās par sava klienta taisnību lietā.

Zvērīgie noziegumi, ko pastrādāja Capka banda

Sergejs Capks bija partijas "Vienotā Krievija" biedrs un bijušais deputāts. 2013.gadā viņam piesprieda mūža ieslodzījumu saistībā ar masu slepkavību, kas notika 2010.gada 4.novembrī kāda zemnieka mājās. Tur tika nogalināti divpadsmit cilvēki, no kuriem četri bija bērni, tostarp viens deviņus mēnešus vecs zīdainis. Vēlāk policija guva pierādījumus, ka ar Capku saistītas vēl divdesmit citas slepkavības, - noziegumi veda līdz pat 1998.gadam. Capkam bijusi vesela "killeru" banda, tās sastāvā arī Čepovazs. Lietā figurēja arī izvarošanas un laupīšanas. Trijiem no bandas, tostarp Capkam, tika piespriests mūža ieslodzījums. Vēl vairākiem iespaidīgi naudassodi. Pieciem vīriešiem cietumsodi no 19-20 gadiem, arī Čapovezam. Divi no apsūdzētajiem vēl pirms tiesas sprieduma izdarīja pašnāvību. Pats Capks nomira ieslodzījumā 2014.gada 7.jūlijā - cietuma ārsti kā viņa nāves iemeslu noteica insultu un pēkšņu sirds nepietiekamību.