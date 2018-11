Video parādījās internetā pagājušajā piektdienā un līdz šim brīdim skatīts jau apmēram 25 miljonus (!) reižu.

Divarpus minūšu garais video ievērojamu popularitāti guva arī Latvijas sociālo tīklu vidē. Tā, piemēram, šovmenis un radio "Skonto" ētera balss Valdis Melderis ar šo klipiņu sevi iedvesmoja agrā pirmdienas rītā ar tekstu, ka šis ir stāsts par nepadošanos. Mazais lācēns cenšas uzrāpties līdz klintsaugšai pie mammas, taču tas viņam neizdodas, līdz seko arī neapturams kritiens lejup. Bet dzīvnieks tomēr atkal rāpjas un rāpjas augšā.

Jā, tas ir stāsts par nepadošanos. Tomēr ne gluži dabas procesu diktēts. Noskaidrojies, ka patiesībā lāči bija izmisumā un bēga no drona operatora, vēsta "The Atlantic". Ar šādu paziņojumu klajā nāca dzīvnieku pētnieki, kad sāka vētīt apstākļus, kādos lāču ģimene filmēta. Aidaho (ASV) Universiātes pētniece Sofija Gilberte medijiem pauda, ka "man bija ārkārtīgi grūti to vispār skatīties". Drona operatori, ķerot kadrus ar lāčiem, nepadomāja, ka patiesībā nofilmē to, kā lāči no šīs ierīces bēg. Taču filmētāji bija neatlaidīgi - un jo tuvāk drons pietuvojās lāčiem, jo lielāks izmisums un bailes zvērus pārņēma. Tā radās patiesībā tik skaudrais video, par kuru daudzi sajūsminās.

Noskaidrojies arīdzan, ka video filmēts Magadanas reģionā Krievijā šī gada 19.jūnijā. Neviens nezina, kas ir video autors un kādiem mērķiem materiāls bija paredzēts. Lāču pētnieki daudzviet pasaulē šo video ir nosodījuši kā nepieļaujamu iejaukšanos savvaļas dzīvnieku pasaulē ar mūsdienu tehnoloģijas sasniegumu - dronu.