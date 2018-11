Tikmēr Lielbritānijas valdības pārstāvis Londonā šo informāciju nosaucis par pieņēmumiem, tomēr norādījis, ka sarunās panākts "labs progress".

Jautājums par to, kā pēc Lielbritānijas izstāšanās no ES izvairīties no jaunām robežpārbaudēm uz sauszemes robežas ar ES dalībvalsti Īriju, tiek uzskatīts par nopietnāko šķērsli ceļā uz "Breksita" vienošanos.

Kā raksta "Sunday Times", Brisele piekritusi, ka paredzētās preču pārbaudes varētu tikt veiktas nevis pie Ziemeļīrijas un Īrijas robežas, bet ražošanas uzņēmumos un veikalos, un Lielbritānijai paliktu iespēja ar laiku noslēgt brīvās tirdzniecības līgumu ar ES.

Laikraksts uzsver, ka muitas ūniju ar ES Lielbritānija saglabātu tikai uz laiku, un norāda, ka Meja otrdien šo plānu varētu apspriest ar savu valdību.

Tikmēr vairāk nekā 70 pazīstami Lielbritānijas uzņēmēji svētdien vēstulē "Sunday Times" aicinājuši sarīkot jaunu "Breksita" referendumu, brīdinot, ka nepārdomāta izstāšanās apturēs investīcijas.