Laikrakstam "The Washington Post" cita Turcijas amatpersona jau iepriekš bija sacījusi - varasiestādes izmeklē versiju, ka Hašogi līķis iznīcināts skābē.

"Mēs tagad redzam, ka tā nebija tikai sadalīšana. Viņi no līķa atbrīvojās, to izšķīdinot," laikrakstam "Hurriyet" sacīja Aktajs.

"Atbilstoši pēdējai informācijai, kas ir mūsu rīcībā, iemesls, kāpēc viņi līķi sadalīja, ir tas, ka tādējādi to ir vieglāk izšķīdināt," sacīja Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdoana padomnieks, kurš savulaik bijis tuvs Hašogi. "Viņu mērķis bija panākt, ka no līķa nekas nepaliek pāri."

Turcijas prokurors trešdien apstiprināja, ka Hašogi iepriekš izplānotas slepkavības gaitā nožņaugts, tiklīdz viņš 2.oktobrī ienācis konsulātā. Viņa līķis sadalīts un iznīcināts.

Turcijas amatpersona, kuru citēja "The Washington Post", sacīja - konsulāta dārzā atrastās "bioloģiskās liecības" norāda uz to, ka no Hašogi līķa atbrīvojušies netālu no vietas, kur viņš noslepkavots.

Saūda Arābijas varasiestādes nav ļāvušas Turcijas policijai pārmeklēt aku konsulāta dārzā, bet ir atļāvušas paņemt ūdens paraugus, vēsta vietējie mediji.

Ceturtdien ASV Valsts departamenta preses sekretārs Roberts Palladino aicināja pēc iespējas ātrāk noskaidrot Hašogi mirstīgo atlieku atrašanās vietu, nodot tās ģimenei, lai tuvinieki varētu no nelaiķa atvadīties.

ASV dzīvojušais laikraksta "The Washington Post" līdzstrādnieks un Saūda Arābijas kroņprinča Mohammeda bin Salmana kritiķis Hašogi 2.oktobrī tika nogalināts Saūda Arābijas konsulātā Stambulā, kur viņš bija ieradies, lai saņemtu laulībām ar Turcijas pilsoni nepieciešamos dokumentus.

Saūda Arābija sākotnēji noliedza, ka tai būtu jebkas zināms par to, kas noticis ar Hašogi, vēlāk apgalvoja, ka 59 gadus vecais žurnālists konsulātā Stambulā zaudējis dzīvību "dūru cīņā", līdz visbeidzot atzina, ka žurnālists nogalināts ar iepriekšēju nodomu pastrādātā slepkavībā.