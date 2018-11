Tiesiski nesaistošais ANO Globālais migrācijas līgums tika pabeigts jūlijā un decembrī to plānots oficiāli apstiprināt konferencē Marokā.

Līguma mērķis ir atvērt legālās migrācijas ceļus, lai varētu labāk vadīt arvien pieaugošo migrantu plūsmu.

ASV no sarunām izstājās jau pērn, bet jūlijā par izstāšanos no līguma paziņoja Ungārija. Trešdien par to paziņoja Austrija. Arī Polijas amatpersonas izteikušās, ka no līguma būtu jāizstājas.

Babišs ceturtdien paziņoja, ka apsver izstāšanos no līguma.

"Man nepatīk šis līgums. Tas nav skaidri interpretēts un var tikt ļaunprātīgi izmantots," sacīja Čehijas premjers. "Savienotās Valstis ir izstājušās, Ungārija arī, tagad Austrija, un arī Polija debatē par to."

Babišs kopš stāšanās premjera amatā 2017.gada decembrī ir attiecies uzņemt Čehijā patvēruma meklētājus saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) uzspiestajām kvotām.

EK ceturtdien pauda bažas par Austrijas lēmumu izstāties no ANO Globālā migrācijas līguma, uzsverot, ka migrācija joprojām ir globāla problēma, kurai iespējami tikai globāli risinājumi.

EK preses pārstāve Nataša Berto norādīja, ka migrācijas līguma izstrādāšanā Austrijai bijusi svarīga loma sarunu procesā, kas sākās 2017.gada aprīlī, kad Austrijā pie varas vēl atradās iepriekšējā valdība.