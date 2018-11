Par hakeru uzbrukuma mērķi kļuvuši opozīcijā esošās Tēvzemes savienības-Lietuvas kristīgo demokrātu frakcijas deputāti Arvīds Anušausks, Gabrieļus Landsberģis, Rasa Juknevičiene, Laurīns Kasčūns, Andrjus Kubiļus un Ķēstutis Masjulis, opozīcijā esošās Liberāļu kustības frakcijas deputāte Aušrine Armonaite un pie jauktās deputātu grupas piederošais Mants Adomēns, kā arī Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs.

Cauri aizsardzības filtriem izkļuvušas tūkstošiem surogātvēstuļu. Kā portālam pastāstījisTēvzemes savienības-Lietuvas kristīgo demokrātu frakcijas deputāts Arvīds Anušausks, viņš savā pastkastītē ceturtdienas rītā atradis 5800 vēstules no dažādiem sūtītājiem, kurās lūgts apstiprināt no viņiem it kā saņemtos informatīvo biļetenu pasūtījumus.

"Visa pasaule tagad prasa, lai mēs pasūtām viņu biļetenus," viņš piebildis.

Seima kancelejas Informācijas tehnoloģiju nodaļas galvenais speciālists Ludviks Joniks atzinis, ka runa ir par tīšu uzbrukumu fiksētai cilvēku grupai. Pēc viņa teiktā, tās bijušas vienkāršas vēstules, kas veidotas tā, lai izkļūtu cauri drošības filtriem.

"Daļa vēstuļu, kurām tematā bija kaut kas neglīts vai aizskarošs, tika bloķētas, sistēma tās tūlīt ievieto karantīnā, bet kopumā uzbrukums veikts tā, lai izdotos," viņš skaidrojis.