Igaunijas teātris NO99 paziņo par darbības izbeigšanu

Skaidrojot šo lēmumu, teātra kolektīvs norādījis, ka vairs nespēj turpināt darbu saskaņā ar tiem ideāliem, kas izvirzīti tā izveidošanas brīdī.

"Esam nolēmuši beigt. Tas ir kopīgs mūsu radošās kopienas lēmums, mēs visi esam zem tā parakstījušies, jo 14 gadus mums bijuši kopīgi ideāli, un šodien mums nācies atzīt, ka nespējam turpināt darbu saskaņā ar šiem kādreiz izvirzītajiem ideāliem," teikts teātra izplatītajā paziņojumā.

"Katru lugu mēs tikām iestudējuši tā, it kā tā būtu mūsu pēdējā luga, katru izrādi mēs spēlējām tā, it kā tā būtu mūsu pēdējā izrāde, un arī šo teātri mēs veidojām tā, it kā tas būtu pēdējais teātris, kas mums jebkad būs jāveido," raksta teātra ļaudis. "NO99 teātris ir bijis tikai mirklis - gluži kā tas brīdis izrādes beigās, kad vēl ir tumsa, kad skatītāji vēl neelpo, (..), kad viss, kas ir bijis, beidzis pastāvēt, un viss, kas nāk, vēl nav piedzimis. NO99 bija šāds mirklis."

Paziņojumā norādīts, ka par šo lēmumu informēta Kultūras ministrija un teātra padome. Novembrī tiks nospēlētas trīs izrādes, bet decembra beigās trupa vēl dosies plānotajās viesizrādēs uz Maskavu.

Teātris NO99 Tallinā darbojies kopš 2005.gada. Kā raksta Igaunijas mediji, pēdējā laikā tas saskāries ar finansiālām grūtībām.