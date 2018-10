Vatikāns palīdzēs rast risinājumu Spānijas diktatora Franko mirstīgo atlieku pārapbedīšanai

Jau vēstīts, ka valdība vēlas aizvākt Franko mirstīgās atliekas no Kritušo ielejas ("Valle de los Caidos") mauzoleja uz ziemeļiem no Madrides. Ielejā apglabāti tūkstošiem pilsoņkara abu pušu cīnītāju, kas pārapbedīti no visā Spānijā izkaisītajiem kapiem.

Franko tuvinieki vēlas, lai viņa mirstīgās atliekas tiek pārapbedītas ģimenes kapenēs zem Almudenas katedrāles.

Spānijas valdība vēlas aizvākt Franko mirstīgās atliekas no Kritušo ielejas ("Valle de los Caidos") mauzoleja. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Spānijas vicepremjere Karmena Kalvo sacīja, ka Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pjetro Parolins pirmdien tikšanās laikā piekritis "kopīgi atrast risinājumu, kas acīmredzami nevar būt Almudenas katedrāle".

Abas puses vienojās, ka Franko mirstīgās atliekas jāpārvieto uz citurieni ar cieņu, taču valdībai ir "jāgarantē visā Spānijas teritorijā, ka Franko netiek cildināts".

Spānijas valdība un katoļu baznīcas iestādes Spānijā iepriekš sacījušas, ka nevarētu iebilst pret Franko tuvinieku ierosinājumu, jo kapenes zem baznīcas pieder Franko ģimenei, kura tās iegādājusies no baznīcas par 30 000 eiro pirms aptuveni 20 gadiem.

Taču Kalvo šodien sacītais liecina, ka situācija varētu būt mainījusies.

Almudenas katedrāle atrodas netālu no citiem tūristu apskates objektiem un karaliskās pils, un kritiķi bažījas, ka Franko mirstīgo atlieku atrašanās tur piesaistīs Madridei galēji labējos ekstrēmistus un citus Franko atbalstītājus.

Franko atbalstītāji uzskata viņa kapu par svētvietu, kas sarūgtina Franko režīma upurus.