Seržants Tonijs Slokums paziņoja, ka četri bērni ap septiņiem no rīta gatavojušies iekāpt "Tippecanoe Valley School" korporācijas autobusā, kad viņus uz divu joslu ceļa notrieca pikaps.



Negadījums noticis netālu no Ročestras, aptuveni 161 kilometru uz ziemeļiem no Indianapolisas.

Ar šo apvidus automašīnu sieviete notrieca bērnus. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Slokums pastāstīja, ka trīs bērni miruši notikuma vietā, bet ceturtais ar helikopteru nogādāts "Fort Waynes" slimnīcā. Bērnu identitātes un vecums netiek atklāts.



Negadījuma aculiecinieks ziņo, ka trīs no bērniem bijuši no vienas ģimenes.



Apvidus automašīna braukusi pretējā virzienā, un skolas autobusa vadītājs bija izvirzījis "Stop" zīmi, kas liecina par skolēnu iekāpšanu.



Autobusā avārijas brīdi nebija neviena skolēna. Slokums neatklāja arī to, kuru skolu bērni apmeklējuši.



Policija pratina sievieti, kura vadīja apvidus automašīnu. Slokums nelaimes gadījumu nosaucis par "briesmīgu traģēdiju".