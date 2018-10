Pirms tam Norvēģijas premjerministre Erna Sūlberga norādīja, ka ar Meju pārrunātas iespējas uzlabot sadarbību starp Lielbritāniju un Ziemeļeiropas, kā arī Baltijas valstīm.

Sūlberga sacīja, ka Norvēģijai ir daudz kopīga ar Lielbritāniju un tā ir svarīgs sabiedrotais. "Mums ir daudz par ko runāt - tirdzniecību, aizsardzību, Krieviju, okeāniem, meiteņu izglītību, kā arī, protams, "Brexit"," sacīja Norvēģijas Ministru prezidente, paužot cerību, ka Lielbritānijai tomēr izdosies panākt vienošanos ar ES.

Vienlaikus viņa uzsvēra, ka Norvēģija vēlas turpināt ciešo sadarbību ar Lielbritāniju arī tad, kad tā nākamajā gadā atstās ES.

Savukārt attiecībā uz "Brexit" Sūlberga atzīmēja, ka, ja starp Lielbritāniju un ES netiks panākta vienošanās, tad viņas ar Meju ir vienisprātis, ka starp Norvēģiju un Lielbritāniju nepieciešama vienošanās, ka britu pilsoņi, kas šobrīd dzīvo un strādā Norvēģijā, to arī varēs turpināt darīt, tāpat arī Norvēģijas pilsoņi, kas par mājām šobrīd sauc Apvienoto Karalisti.

Arī Lielbritānijas premjerministre uzsvēra, ka starp abām valstīm ir spēcīgas attiecības, ko iespējams vēl vairāk attīstīt kā aizsardzības, tā tirdzniecības jautājumos.

Viņa pateicās Sūlbergai par pausto atbalstu Norvēģijā dzīvojošajiem Lielbritānijas pilsoņiem un solīja tāpat rīkoties attiecībā uz Lielbritānijā dzīvojošajiem norvēģiem. "Protams, mēs ceram panākt apmierinošu rezultātu izstāšanās sarunās attiecībā uz šo jautājumu. Gadījumā, ja vienošanās nebūs, mēs varam apsolīt, ka tie ES, Norvēģijas un citu valstu iedzīvotāji, kas ir izvēlējušies aizvadīt savu dzīvi Lielbritānijā, to varēs turpināt darīt. Mēs vēlamies, lai viņi paliek, viņi ir daļa no mūsu sabiedrības, no mūsu valsts, un mēs novērtējam viņu devumu mūsu valstij," teica Meja.

Savukārt Ziemeļvalstu Padomes samita atklāšanā, runājot par Lielbritānijas sadarbību ar Ziemeļeiropas reģionu, viņa atzīmēja, ka Ziemeļvalstu ietekme jūtama ne tikai tālākajās Lielbritānijas salās - daudzviet Lielbritānijā novērojama skandināvu arhitektūras ietekme, Lielbritānijas iedzīvotāji skatās Ziemeļeiropā veidotās filmas, kā arī lasa literatūru. "Daži no mums arī dažkārt dejo pie ABBA," piebilda Lielbritānijas premjerministre.

Tāpat viņa uzsvēra, ka Lielbritānija pēc izstāšanās no ES neplāno pagriezt muguru pārējai pasaulei. Tā vietā viņa aicināja Ziemeļeiropas valstu pārstāvjus kopīgi strādāt, lai izveidotu sakārtotu noteikumu sistēmu, lai nepieļautu demokrātijas ierobežošanu, cilvēktiesību neievērošanu un veicinātu cilvēku labklājības celšanos.

Vienlaikus Meja atzīmēja, ka nav jāizvēlas starp dažādām jomām, kuras attīstīt, piemēram, koncentrējoties tikai uz aizsardzību vai tehnoloģijām. "Attīstība var notikt visās vienlaicīgi," uzsvēra Lielbritānijas premjere.

Ziemeļvalstu Padome tika nodibināta 1952.gadā pēc Dānijas iniciatīvas kā sadarbības institūcija starp Ziemeļvalstu parlamentiem. Ziemeļvalstu sadarbībā ir iesaistīta Dānija, Zviedrija, Norvēģija, Somija, Islande un autonomie apgabali - Grenlande, Fēru un Olandes salas.