Norvēģijas lidostu un aeronavigācijas pakalpojumu operatora "Avinor" preses pārstāvis pavēstīja, ka Krievija par mācībām informējusi ar tā dēvēto NOTAM, kurā piloti brīdināti par potenciālām briesmām gaisa maršrutā.

"Tas ir rutīnas ziņojums, lai piloti var izlemt, vai izvairīties no rajona," sacīja "Avinor" preses pārstāvis. Raķešu šaušana notiks no ceturtdienas līdz sestdienai uz rietumiem no piekrastes pilsētām Kristiansunnas, Moldes un Olesunnas.

"Par to nav nekā dramatiska. Mēs to esam ņēmuši vērā un sekosim līdzi Krievijas manevriem," paziņoja Norvēģijas aizsardzības ministrs Franks Bake-Jensens. Krievija par mācībām informējusi Norvēģiju piektdien.

NATO manevros, kas ilgs līdz 7.novembrim, piedalās aptuveni 50 000 karavīru no 31 valsts - 29 NATO valstīm, kā arī Somijas un Zviedrijas. Sauszemes manevri notiks Norvēģijas centrālajā daļā, jūras spēku manevri - Atlantijas ziemeļdaļā un Baltijas jūrā, bet gaisa spēku manevri - Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas gaisa telpā.