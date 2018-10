Aktiera Nikolaja Karačencova sieva: īsi pirms nāves viņš redzēja savu sen mirušo māti

TV kanālam Ludmila izstāstīja: “Beigās viņš vairs nespēja norīt pārtiku, kļuva ļoti vārgs un nevarēja nostāvēt uz kājām. Viņš zināja, ka nāve tuvojas, taču turējās un cīnījās līdz pēdējam – vienkārši malacis. No visa spēka turējās pie dzīves.”

Dažas stundas pirms nāves aktieris esot atzinies, ka ļoti grib mājās, un pavēstījis, ka iepriekšējā naktī viņu “apciemojusi” jau sen mirusī māte. “Tātad viņu tur jau gaidīja. Tā, lūk,” piebilda skatuves leģendas sieva. Ludmila arī atklāja, ka pirms savas nāves Nikolajs paspējis aprunāties ar mācītāju.

Jauns.lv jau ziņoja, ka aktieris mūžībā aizgāja 26. oktobrī, pulksten 9.00, dienu pirms savas 74. dzimšanas dienas. Savus pēdējos dzīves mirkļus Nikolajs Karačencovs pavadīja Maskavas pilsētas onkoloģiskajā slimnīcā. Nāve iestājās pēc tam, kad atteicās strādāt aktiera nieres.

Pirms gada Nikolajam Karačencovam plaušās tika atklāts ļaundabīgs audzējs. Atvadas no leģendārā krievu aktiera notiks 29. oktobrī, Maskavas teātrī “Ļenkom”, ziņo portāls Meduza.io.

Nikolajs Karačencovs bija viens no slavenākajiem padomju un krievu teātra un kino aktieriem, Krievijas Federācijas valsts balvas laureāts. Savu karjeru, no sākuma, līdz galam, Nikolajs aizvadīja Maskavas teātrī “Ļenkom”, nospēlējot neskaitāmas atmiņā paliekošas lomas daudzos tautā mīlētos iestudējumos. Tāpat aktieris iemantoja slavu, pateicoties savām lomām tādās filmās kā “Suns uz siena kaudzes”, “Cilvēks no Kapucīnu bulvāra”, “Baltā rasa”, “Elektroniķa piedzīvojumi”, “Trests, kurš bankrotēja” un daudzās citās.

2005. gada februārī Nikolajs Karačencovs Maskavā iekļuva smagā autoavārijā, gūstot smagas smadzeņu un galvaskausa traumas, pēc kurām aktiera karjeru pameta.