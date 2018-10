Taisnstūrveida aisbergs pamanīts okeānā pie Antarktīdas pussalas austrumu krastiem.

NASA zinātnieki skaidro, ka aisbergs atdalījies no Larsena C šelfa ledāja. Tā nevainojamā forma un plakanā virsma norāda, ka visticamāk no ledāja tas atdalījies pavisam nesen.

Zinātnieki atklāj, ka aisbergs ir 1,5-3 kilometru garš, taču apmēram 90% no tā atrodas ūdens dzīlēs.