Iepriekš amatpersonas informēja par 22 bojāgājušajiem un 171 ievainoto, taču tagad informācija precizēta, norādījis valdības preses sekretārs. Visi astoņi vilciena vagoni noskrējuši no sliedēm un pieci no tiem apgāzušies. Ātrvilcienā, kas bijis ceļā no Jauntaibei, salas ziemeļos, uz Taitunu, Taivānas dienvidaustrumos, bijuši 366 pasažieri. Negadījums noticis Jilaņas apriņķī, salas ziemeļaustrumos. Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu negadījuma cēloņus.

Citi šobrīd lasa Hercogiene Megana no mazas fanes saņem dāvanā pirmo diadēmu kopš kāzām Rīgas kafejnīcā māca veco mikseri, riteni un bikses salabot pašam Aina Poiša: "Vīrietim vārds "brīvība" ir ļoti svarīgs - arī tad, ja viņš ir precēts"