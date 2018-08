Lidmašīna nosēdusies "Vnukovo" lidostā. Tiek vēstīts, ka tā izpildīja čārterreisu no Kipras pilsētas Larnakas.

"Uz lidmašīnas klāja bija aptuveni 500 krievu tūristu no dažādiem valsts reģioniem. Saistībā ar tehnisku kļūmi lidojuma laikā galvenais pilots nolēma atslēgt vienu no dzinējiem. Vienlaikus apkalpei izdevās veiksmīgi nosēdināt lidmašīnu ar nestrādājošu dzinēju," "Interfax" pastāstīja avots lidostas struktūrās.

Viņš paskaidrojis, ka apkalpe kontrolēja situāciju, savukārt lidmašīnas tehnoloģiskās iespējas ļāva gaisa kuģim nonākt līdz Maskavai un veikt nosēšanos ar nestrādājošu dzinēju.

Kopā "Boeing 747" ir četri dzinēji.

"Izpildot reisu FV5712 no Larnakas uz "Vnukovo" no ierindas izgāja viens "Boeing 747" lidmašīnas dzinējs. Saskaņā ar tehniskā dienesta rekomendācijām no zemes apkalpe nolēma izslēgt vienu dzinēju, kas ir standarta procedūra," "Interfax" stāstīja "Aeroflot" pakļautībā esošās aviokompānijas "Rossiya Airlines" pārstāvis.

Viņš norādīja, ka nevienam no pasažieriem šī incidenta laikā nekādas briesmas nedraudēja.