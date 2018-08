"Nejaukā Omarosa, kura tikusi trīs reizes izmesta no "The Apprentice" [realitātes šovs], tagad tika atlaista pavisam. Viņai nekad tas neizdevās un nekad neizdosies. Viņa man lūdzās darbu ar asarām acīs, es teicu: "Labi". Cilvēkiem Baltajā namā viņa riebjas. Viņa bija ļauna, tomēr nebija gudra. Es viņu redzēju reti, bet dzirdēju ļoti nejaukas lietas. Riebīga pret cilvēkiem, regulāri kavēja sapulces un darbu," tviterī raksta Tramps.

Viņš turpina, ka tad, kad Baltā nama personāla vadītājs Džons Kelijs, kurš atlaidis Omarosu [medijos un iesaistīto starpā viņā tiek dēvēta tikai vārdā], atnācis pie Trampa un pateicis, ka Omarosa sagādā tikai un vienīgi problēmas, Tramps, kā viņš pats raksta tviterī, esot pateicis, lai viņš mēģina to atrisināt, ja var, jo viņa par Trampu teikusi vien "LIELISKAS" lietas, līdz tika atlaista.

Tramps arī atzinis, ka tas nav prezidentāli satraukties par "tādu padibeni kā Omarosa", tomēr Tramps uzskata, ka "viltus ziņu mediji" strādās nepagurdami, lai maksimāli izceltu "nejauko Omarosu".

Jāatgādina, ka telekanāla NBC pārraidē "Today" pirmdien tika atskaņots īsais sarunas ieraksts, kurā Tramps apgalvo, ka nav zinājis, ka Baltā nama personāla vadītājs Džons Kelijs Manigoltu-Ņūmenu atlaidis, kā arī paudis par to nožēlu.

Ieraksta nodošana atklātībai ir kārtējais trieciens no bijušās Baltā nama darbinieces, kas savulaik bija dedzīga Trampa sabiedrotā, puses, kā arī vēl viens piemērs uzticības laušanai.

No ieraksta arī noprotams, ka prezidents vai nu nezina, kas notiek viņa Baltajā namā, vai arī gribējis izvairīties no konfrontācijas.

"Omarosa? Omarosa, kas notiek? Es tikko ziņās dzirdēju, ka domā par aiziešanu? Kas ir noticis," sacījis Tramps, kā šķiet, esot neziņā par to, ka viņa no darba atlaista.

"Neviens man par to pat nav pateicis," Tramps dzirdams sakām. "Tu zini, ka viņi vada palšu operāciju, bet es to nezināju."

"Es to nezināju, nolādēts! Man tas nepavisam nepatīk, ka tu dodies prom," turpināja Tramps.

Tramps savu bijušo darbinieci, kas biežāk tiek vienkārši saukta par Omarosu, nodēvējis par "padibeņu cilvēku", pēc tam kad viņa bija publiskojusi ierakstu, kurā dzirdams, kā Kelijs viņu atbrīvo no darba.

Stājoties amatā, Tramps solīja, ka darbā pieņems "vienīgi vislabākos cilvēkus", tomēr viņam ar grūtībām nākas Baltajā namā apturēt informācijas nopludināšanu, kā arī intrigas un skandālus.

Manigolta-Ņūmena intervijā radio pagājušajā nedēļā paziņoja, ka savulaik dzirdējusi ierakstu, kurā Tramps lieto "vārdu, kas sākas ar "n"" - rasistisku, afroamerikāņus apzīmējošu lamuvārdu, piektdien vēstīja ASV mediji.

Baumas par ierakstu, kurā esot dzirdams, kā Tramps sava televīzijas šova "The Apprentice" uzņemšanas laukumā lieto rasistisko lamuvārdu, cirkulē jau labu laiku, bet pats ieraksts tā arī nav parādījies.

Otrdien klajā nāks Omarosas jaunā grāmata "Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House".

Tajā Manigolta-Ņūmena izsaka šaubas par Trampa garīgo stāvokli un ataino viņu kā cilvēku, kurš nespēj kontrolēt savus impulsus, vēsta laikraksts "The Washington Post".

Grāmatā viņa arī raksta, ka viņai Trampa kampaņas cilvēki piedāvājuši līgumu, kurā paredzēti 15 000 dolāru mēnesī apmaiņā pret klusēšanu, vēsta laikraksts.

Pazīšanās ar Trampu sākusies, kad viņa pirms 15 gadiem bijusi dalībniece tagadējā prezidenta televīzijas šovā. Tīmekļa veikals "Amazon.com", kas sācis tirgot Manigoltas-Ņūmenas grāmatu, arī norāda, ka autore bijusi prezidenta asistente, kā arī sabiedrisko attiecību vadītāja birojā, kas atbild par sakariem ar sabiedrību.