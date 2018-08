"Kritienā es centos sagrupēties un iztaisnoties, lai pirmo ūdens triecienu saņemtu kājas, bet tas neizdevās," atceras Džordana.

Meitene gaisā mēģinājusi koriģēt savu ķermeni, lai neiekristu ūdenī ar vēderu pa priekšu, bet tas nav izdevies un smago triecienu vairāk saņēmusi ķermeņa labā puse.

Meitene pastāstīja, ka brīvā kritiena laikā noģībusi, bet, kad atsitusies pret ūdeni atkal atguvusi samaņu.



"Kritiena brīdī es zaudēju samaņu, bet, kad atsitos pret ūdeni, es atkal to atguvu un apzinājos notikušo," atceras Džordana.



Džordana arī šajā nopietnajā situācijā nezaudē humoru: "Man visa šī situācija īsti nepatīk, telefonā pienāk pārāk daudz ziņu."



Meitenes "Instagram" kontā pieteikušies 5000 jaunu sekotāju.

Pēc pārdzīvotajām šausmām Džordana spēj saglabāt smaidu un humora izjūtu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Ārsti apgalvo, ka viss varējis izvērsties ļaunāk un Džordana

varējusi arī nomirt.



"Kad nokrīti no trīsreiz lielāka augstuma nekā tava auguma garums, 50 procentos gadījumu cilvēki iet bojā," paziņoja ārste.

Džordanai ir lauztas piecas ribas, un krūtīs joprojām ir gaisa burbuļi. Meitenei tikušas pārplēstas abas plaušas, vai nu no kritiena spiediena, vai trieciena pret ūdeni, apgalvo mediķi

Džordanas vecākā māsa Keitlīna pastāstīja, ka viņai un mātei pēc notikušā nācies daudz pārdzīvot. Keitlīna apgavlo, ka viņi nav dusmīgi, bet vainīgais ir pelnījis sodu.

Meiteņu māte Dženela paziņoja, ka Džordanai ir paveicies, ka viņa nav paralizēta vai mirusi.

Džordanai ir paveicies, ka viņa ir dzīva. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Mums paveicies, ka Džordana atgūsies, un viņai nepaliks traumas. Dženele vērsās pie sievietes, kas pagrūda viņas meitu, lai tā pati ierodas policijā. Dženele apgalvo, ka sieviete, kas pagrūda viņas meitu ir pieaudzis cilvēks, kura zuda pacietība, jo bijis jāgaida uz Džordanas vilcināšanos.

"Esmu vīlusies. Viņa ir pieagusi, esmu pārliecināta, ka viņai bija jāzina labāk. Viņa varēja nogalināt manu meitu," piebilda māte.



Pati Džordana nespēj saprast, kāpēc kāds, kuru viņa uzskatīja par draugu, meitenei to nodarīja.

Šerifs paziņojis, ka notikušais tiek izmeklēts kā noziegums. Policija ir sazinājusies ar aizdomās turēto meiteni, kura ar kārtības sargiem pilnībā sadarbojas. Grūdējas drošības labad policija neatklāj viņas identitāti.

Jauns.lv jau ziņija, ka incidents notika 7. augustā Klārka apgabalā pie Luisas upes. Pār Moultona ūdenskrituma 18 metru augstumā esošo tiltu izmanto daudzi ekstrēmu izjūtu cienītāji.

16 gadus vecā Džordana Holgersone šajā kategorijā neietilpst. Lēkt ūdenī viņu pierunāja gados vecākās draudzenes, bet pēdējā brīdī skolniece pārdomāja un grasījās kāpt atpakaļ drošībā.

Brīdī, kad Džordana bija pārdomājusi, ka viņa neleks, meiteni upē iegrūda viena no draudzenēm. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Viena no Džordanas draudzenēm izdarīja viņai lāča pakalpojumu, ar spēku nogrūžot meiteni no tilta. Džordana bezpalīdzīgā un nekontrolētā kritienā piezemējās uz vēdera. Meitenei pašas spēkiem bija grūti izkļūt no ūdens, bet pēcāk viņa vērsās pie mediķiem. Ārsti Džordanai konstatēja piecus ribu lūzumus, barības vada plīsumu un plaušu bojājumus, kā rezultātā viņa tika hospitalizēta. Mediķi saka, ka Džordanas rehabilitācija ilgs vairākus mēnešus.

2017. gada vasarā lēcienā no tā paša tilta smagas traumas guva arī 47 gadus vecs tūrists no Vankūveras.