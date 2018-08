Dārglietu mednieks paziņo, ka Bermudu trijstūrī atradis citplanētiešu kuģi

"Neko tamlīdzīgu nekad agrāk neesmu redzēji. No stāvas klints ārā stiepjas 15 veidojumi, katrs no tiem ir karakuģa lielgabala lielumā. Esmu redzējis daudzus nogrimušus kuģus, taču šis objekts nav līdzīgs nevienam no tiem," izdevumam "Daily Mail" stāsta Derels Mikloš.

Ģeofiziķi apgalvo, ka koraļļi, kas pārklāj šos dīvainos veidojumus varētu būt pat 5000 gadus veci. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Vīrietis nodarbojas ar Karību jūrā nogrimušu kuģu meklēšanu. Tieši viņš atrada šo savdabīgo veidojumu, izmantojot slepenas NASA astronauta Gordona Kūpera kartes. Mikloša atradumus jau vairāk nekā divussezonu garumā iemūžina "Discovery Channel" dokumentālajās sērijās.



Ģeofiziķi, kuri darbojās šajā pētījumā kopā ar Miklošu apgalvo, ka uz atraduma esošo koraļļu vecums varētu būt simtiem vai pat tūkstošiem gadu. Tie aizņem aptuveni 100 kvadrātmetru lielu laukumu.