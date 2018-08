Miris Nobela prēmijas laureāts literatūrā Naipols

Naipols miris sestdien savās mājās Londonā.

Rakstnieks dzimis Trinidadā un Tobago indiešu imigrantu ģimenē, bet vēlāk pārcēlies uz Lielbritāniju un 1950.gadā ieguvis tās pilsonību.

Naipolam iznākušas vairāk nekā 30 grāmatas, no tām populārākās ir satīriskie romāni "Māja Bisvasa kungam" ("A House for Mr.Bisvas") (1961) un "Brīvā valstī" ("In a free State") (1971), par kuru rakstniekem tika piešķirta Bukera prēmija.

Naipols ir arī daudzu ceļojumu aprakstu autors.

2001.gadā rakstniekam tika piešķirta Nobela prēmija literatūrā.

Naipola romāni "Puse dzīves" ("Half a life", 2001) un "Burvju sēklas" ("Magic Seeds", 2004) izdoti arī latviski.