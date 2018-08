"Kad es to dzirdēju, tas man izmainīja visu," Manigolta-Ņūmena sacīja Nacionālā Sabiedriskā radio žurnālistei Reičelai Mārtinai.

Baumas par ierakstu, kurā esot dzirdams, kā Tramps sava televīzijas šova "The Apprentice" uzņemšanas laukumā lieto rasistisko lamu vārdu, cirkulē jau labu laiku, bet pats ieraksts tā arī nav parādījies.

Bijušajai realitātes televīzijas zvaigznei Manigoltai-Ņūmenai, kas vēlāk strādājusi arī Trampa administrācijā, nācās skaidrot savu versiju, kad Mārtina viņai norādīja, ka šī detaļa nav minēta viņas jaunajā grāmatā, kuras iznākšana gaidāma otrdien.

Manigolta-Ņūmena vispirms minēja grāmatas fragmentu, kurā atstāstīta kāda telefonsaruna. Tiesa gan, arī šajā fragmentā Manigolta-Ņūmena neapgalvo, ka pati būtu dzirdējusi ierakstu. Viņa raksta, ka zvanījusi kādam savam avotam, kuram esot pavedieni uz "ierakstu ar vārdu, kas sākas ar "n"".

Kad žurnāliste intervijas gaitā uzstāja, lai Manigolta-Ņūmena izsakās skaidri, viņa atbildēja: "Es dzirdēju ierakstu."

Grāmata "Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House" klajā nāks otrdien.

Tajā Manigolta-Ņūmena izsaka šaubas par Trampa garīgo stāvokli un ataino viņu kā cilvēku, kurš nespēj kontrolēt savus impulsus, vēsta laikraksts "The Washington Post".

Grāmatā viņa arī raksta, ka viņai Trampa kampaņas cilvēki piedāvājuši līgumu, kurā paredzēti 15 000 dolāru mēnesī apmaiņā pret klusēšanu, vēsta laikraksts.

Pazīšanās ar Trampu sākusies, kad viņa pirms 15 gadiem bijusi dalībniece tagadējā prezidenta televīzijas šovā. Tīmekļa veikals "Amazon.com", kas sācis tirgot Manigoltas-Ņūmenas grāmatu, arī norāda, ka autore bijusi prezidenta asistente, kā arī sabiedrisko attiecību vadītāja birojā, kas atbild par sakariem ar sabiedrību.

Piektdien vaicāta par gaidāmo grāmatu, Baltā nama preses sekretāre Sāra Sandersa norādīja, ka tā ir pilna ar "meliem un nepatiesām apsūdzībām".

"Ir bēdīgi", ka mediji nopietni uztver sarūgtinātu bijušo Baltā nama darbinieci, kas mēģina gūt labumu ar šiem melīgajiem uzbrukumiem, piebilda Sandersa.