Dažas no apšaudēm bijušas plānotas un saistītas ar bandu konfliktiem, skaidroja Čikāgas policijas patruļdienesta priekšnieks Freds Volers.

"Čikāga pārcietusi vardarbības nakti. Incidenti ar nejauši aizsāktām un plānotām apšaudēm mūsu ielās ir pilnīgi nepieņemami," sacīja Volers.

No pusnakts līdz plkst.14 izraisījušās vairākas apšaudes, no kurām desmit notikušas trīs stundu laikā no plkst.1.30, vēstīja telekanāls CNN.

Šāvēji uzbrukuši cilvēku grupām, arī ļaudīm, kas bija sapulcējušies bēru mielastā, pavēstīja policija. Viens no ievainotajiem ir kāds 11 gadus vecs zēns.

2016.gadā Čikāgā slepkavību skaits sasniedza augstāko līmeni 20 gadu laikā. Pilsēta kļuva par Donalda Trampa kritikas mērķi jau prezidenta vēlēšanu kampaņas gaitā.

Volers skaidroja, ka šogad šaušanu skaits pilsētā sarucis par 30, bet slepkavību - par 25%.

"Tā nekādā ziņā, nekādā skatījumā nav uzvara," atzina Volers. "Bet mēs turpinām iet pareizajā virzienā."

"Es solu šai pilsētai, ka mūs nesakaus," viņš sacīja preses konferencē. "Mēs visi dzīvojam šajā pilsētā. Mēs visi gribam, lai šī pilsēta būtu drošāka."