"Uzdevums ir veicināt Krievijas un Amerikas attiecības humanitārajā jomā, tostarp mijiedarbību kultūras jomā, mākslā, sabiedrībā un jauniešu vidū," paziņoja ministrija, piebilstot, ka aktieris nesaņems algu par sūtņa amatu.

Sīgals, kuram ir septītās pakāpes melnā josta aikido, spēlējis tādās asa sižeta filmās kā "Above the Law", "Hard to Kill" un "Under the Siege".

Sīgals uztur draudzīgas attiecības ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un 2016.gadā saņēma Krievijas pilsonību.