Spānijas premjerministra Pedro Sančesa sociālistu valdība svētdien pieprasīja 30 miljonus eiro no ES patvēruma un migrācijas fonda.

Situācija Spānijā ir radījusi nepieciešamību ātri atbildēt uz šo pieprasījumu, jo valsts drošības spēki ir pārslogoti, sacīja ziņu avots.

Spānija ir nomainījusi Itāliju kā valsts, kur pēc Vidusjūras šķērsošanas ierodas visvairāk nelegālo migrantu, jo Lībijas varas iestādes ir apgrūtinājušas migrantu nokļūšanu Itālijā.

Šogad Spānijā pa jūru ir ieradušies apmēram 23 000 migrantu, bet vēl 307 ir gājuši bojā, mēģinot to izdarīt, liecina ANO Starptautiskās migrācijas organizācijas (IOM) dati.

Finansējumu no šī fonda saņems arī Grieķija, kas pirms mēneša to pieprasīja, lai tiktu galā ar migrantu pieplūdumu no Turcijas teritorijas.

EK pārraudzītajā patvēruma un migrācijas fondā pašlaik ir vairāki simti miljonu eiro.

Eiropas Komisijas prezidentam Žanam Klodam Junkeram trešdien bija paredzēta telefonsaruna ar Sančesu par šo jautājumu.

ES finansējumu ir plānots piešķirt arī Marokai, no kuras daudz migrantu dodas uz Spāniju.

Junkers vēstulē Sančesam tomēr brīdināja, ka līdzekļi Marokai pašlaik ir ierobežoti, jo daudzas ES valstis nav iemaksājušas solītās summas ārkārtas fondā Āfrikai.