Tomēr Tramps tikšanās priekšvakarā paudis pesimistisku attieksmi pret iespējamo vienošanos.

Baltā nama saimnieks otrdienas vakarā tviterī paziņojis, ka ASV un ES vajadzētu atcelt visas savstarpējās muitas nodevas, tirdzniecības ierobežojumus un subsīdijas.

"To beidzot varētu saukt par brīvo tirgu un godīgu tirdzniecību! Ceru viņi to darīs, taču viņi to nedarīs," atzinis Tramps.

Viņš apsūdzējis ES negodīgā tirdzniecības praksē un piedraudējis aplikt ar muitas nodevām arī Eiropā ražotos automobiļus.

Savukārt ES tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrema, kas pavadīs Junkeru Vašingtonas vizītes laikā, pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Brisele gatavo ASV ražojumu sarakstu, kas tiks aplikti ar muitas nodevām, ja Tramps īstenos savus draudus.

Jau iepriekš ASV piemērojusi muitas tarifus ES ražotajam tēraudam un alumīnijam, uz ko ES reaģēja piemērojot muitas nodevas tādiem ASV ražojumiem kā lauksaimniecības produkti, džinsi, viskijs, motocikli un dažādi tērauda izstrādājumi.

Tomēr Junkers uz Vašingtonu dodas bez konkrētiem piedāvājumiem, vēl pirmdien pavēstīja EK.

"Nevēlos iesaistīties diskusijās par pilnvarām [un] piedāvājumiem, jo nekādu piedāvājumu nav," preses konferencē Briselē uzsvēra EK pārstāvis Margaritis Shins.

Tajā pašā laikā ASV prezidenta ekonomikas padomnieks Lerijs Kudlovs izteicies, ka Vašingtona sagaida no Junkera "vērā ņemamus" piedāvājumus.