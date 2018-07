Brīdinājums par karstuma vilni izplatīts arī Dienvidkorejā.

Japānas mediji ziņo, ka pirmdien Kumagajas pilsētā uz ziemeļiem no Tokijas reģistrēta valsts vēsturē augstākā temperatūra - 41,1 grāds pēc Celsija. Temperatūra 40 grādu atzīmi pārsniegusi Gifu, Saitamas un Tokijas prefektūrās, ziņo meteoroloģiskā aģentūra.

Svētdien Japānā 237 novērošanas punktos no 927 tika fiksēta temperatūra virs 35 grādiem, kas bijis šī gada rekords, paziņoja aģentūra.

Nedēļas nogalē no karstuma dūriena Japānā mira vairāk nekā desmit cilvēki, no kuriem teju visi bija vecāka gadagājuma. Pavisam šomēnes no karstuma dūriena Japānā miruši desmitiem cilvēku.

Tokijas ugunsdzēsības departaments paziņoja, ka svētdien uz izsaukumiem galvaspilsētā nosūtītas 3125 ātrās palīdzības automašīnas, kas ir lielākais skaits vienā dienā kopš tas sāka sniegt ārkārtas medicīnisko palīdzību 1936.gadā.

Meteoroloģiskā aģentūra prognozē, ka karstuma vilnis valstī valdīs līdz jūlija beigām.

Varasiestādes aicina cilvēkus būt piesardzīgiem, dzert pietiekoši daudz ūdens un izvairīties no nevajadzīgas došanās ārā.