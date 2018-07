"Šodien Čārlijs Raulijs tika izrakstīts no slimnīcas. Čārlijam bijusi šaušalīga pieredze, kādu lielākā daļa no mums pat nevar iztēloties," sacīja Solsberi Apgabala slimnīcas pārstāve Lorna Vilkinsone.

Netālu no Solsberi, kur 4.martā notika uzbrukums ar "Novičok" bijušajam krievu dubultaģentam Sergejam Skripaļam, "Novičok" iedarbībai vēlāk pakļauti arī divi briti - 45 gadus vecais Raulijs un viņa 44 gadus vecā partnere Dona Stērdžesa.

Raulijs un Stērdžesa zaudēja samaņu Raulija mājā Eimsberi 30.jūnijā. Stērdžesa nomira 8.jūlijā, bet Raulijs atguva samaņu, un viņa situācija tika raksturota kā stabila.

Kā vēstīja ziņu aģentūra "The Press Association", izmeklētāji uzskata, ka Stērdžesa tikusi pakļauta desmit reizes lielākam "Novičok" daudzumam nekā Skripaļi. Policija atzinusi, ka Raulija mājā atrasta "maza pudele". Čārlijs Raulijs savam brālim Metjū sacījis, ka inde "Novičok" bijusi smaržu pudelītē. Par to cietušā brālis pastāstījis raidsabiedrībai BBC. Izmeklētāji strādā pie teorijas, ka Stērdžesa uzsmidzinājusi "Novičok" tieši uz ādas, "The Press Association" sacīja avots.