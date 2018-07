Pagājušā gada pirmajos sešos mēnešos šis apjoms bija 1,4 miljoni litru, 2016.gada janvārī-jūnijā - 270 000 litru, vēsta asociācija.

Zaudējumi, ko Igaunijas valsts budžets cietis no neiekasētā akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa, 2016.gada pirmajā pusē sasniedzis trīs miljonus eiro, 2017.gada pirmajā pusē - 16,8 miljonus eiro, bet šogad pirmajos sešos mēnešos - jau vairāk nekā 20,1 miljonus eiro, paziņojusi asociācija.

Kā norāda asociācijas vadītāja Trīna Kutberga, zaudējumi, ko nodara tas, ka igauņi alkoholu pērk Latvijā, kur ir zemāks akcīzes nodoklis, vēl nekad nav bijuši tik lieli, un tam vēl pievienojas apstāklis, ka somi aizvien mazāk pērk alkoholu Igaunijā.

Pēc viņas teiktā, Igaunijas ekonomikas pieaugums un valsts kase saņem triecienus no trim pusēm - Igaunijas alkohola pārdošanas apjomi ziemeļu virzienā sarūk, pārrobežu tirdzniecība dienvidos pieaug un līdz ar to cieš "visa biznesa ķēde, kas saistīta ar alkohola tirdzniecību, sākot no mazumtirgotājiem un beidzot ar viesnīcām, nemaz nerunājot par ražotājiem".

"Pārrobežu tirdzniecība dienvidu virzienā pieaug un ieņēmumi desmitiem miljoniem eiro apmērā nonāk pie Latvijas valsts. Uz tūristiem orientētā tirdzniecība ziemeļos pastāvīgi sarūk, un arī tas būtiski ietekmē mūsu valsts nodokļu ieņēmumus. Igaunijas alkohola uzņēmumiem, kas lielākoties ir ATML biedri, pārdošanas apjomi krītas, un tas rada milzīgu spiedienu uz biznesu un negatīvi ietekmē darba vietu stabilitāti," norādījusi Kutberga.

Uzņēmuma "Estonian Spirit" vadītājs Svens Ivanovs atzinis, ka kvalitatīvu stipro dzērienu ražotāji Igaunijā nonākuši ļoti smagā situācijā.

"Daudziem mazajiem ražotājiem ir ārkārtīgi grūti ieviest tirgū jaunus produktus, rezultātā pārdošanas apjomi krītas un krītas arī ražošana, līdz ar to ceļas izmaksas," viņš norādījis. "Stiprā alkohola pārdošanas apjomi šā gada pirmajā pusē kritušies divreiz vairāk nekā šai laikā pērn. (..) Zaudējumi ir lieli."

Kā lēš ATML, 2018.gadā robežas Latvijas pusē tiks pārdoti kopumā 3,5 miljoni litru stiprā alkohola jeb par 23% vairāk nekā pērn.

ATML apvieno lielos Igaunijas alkohola ražotājus un importētājus "Altia", "Liviko", "Pernod Ricard", "Prike", "Remedia", "Tridens", "Amber Distribution", "Coca Cola HBC", "Estonian Spirit", "Avallone", "Dunker", "Brown-Forman" un MOE.